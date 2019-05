Săptămâna Internațională dedicată Igienei Mâinilor a început. ”SALVEAZĂ VIEȚI: Spală-te pe mâini!” (P)

Vino joi, 9 mai 2019 la Spitalul Premiere din Timișoara, pentru a învăța tehnicile corecte de igienă a mâinilor!

În fiecare an începând din anul 2009, din inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății în data de 5 mai sărbătorim Ziua Internațională dedicată Igienei Mâinilor, iar în acest an tema campaniei este: Îngrijiri cu Mâini Curate Pentru Toți – Depinde de tine! (Clean care for all – it’s in your hands).

Igiena mâinilor este foarte importantă și se poate dovedi una dintre armele cele mai eficiente în lupta cu transmiterea infecțiilor multi-rezistente sau a bolilor infecțioase grave.

Infecțiile bacteriene au devenit foarte frecvente, ajungând la peste 47 milioane anual pe plan mondial, iar infectarea cu germeni rezistenți conduce la creșterea mortalității și va avea un efect devastator asupra mediului economic în anii care vor urma.

Importanța igienei mâinilor în prevenirea infecțiilor devine astfel extrem de importantă, atât pentru persoanele care lucrează în domeniul medical cât și pentru publicul larg. Deoarece majoritatea agenților patogeni sunt transferați intracomunitar, între pacienți, prin contact direct sau indirect, prin intermediul mâinilor contaminate sau a suprafețelor, igiena corectă a mâinilor devine o practică cheie în prevenirea răspândirii bolilor infecțioase.

Iar igiena corectă a mâinilor implică spălarea cu apă și săpun sau utilizarea unor soluții alcoolice.

În cadrul unui program național dedicat igienei mâinilor, www.medicalmanager.ro și www.preventiemedicala.ro, în parteneriat cu B. Braun Medical și cu susținerea Partenerului Instituțional ANMCS – Autoritatea Națională de Managementul Calității în Sănătate și cu sprijinul deosebit acordat de Spitalul Premiere din Timișoara vă invită să învățați de la profesioniști cum să faceți corect igiena mâinilor.

Vă așteptăm joi, 9 mai 2019, între orele 09.00 – 15.00 la Spitalul Premiere pentru a descifra împreună secretele unei igiene corecte a mâinilor în lupta cu infecțiile periculoase.

