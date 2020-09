Șapte membri USR Timiș, dovediți traseiști politici, dați afară din partid. Unul candida la o primărie din județ

Cu toate că Cristian Moș, președintele USR Timiș și candidatul USR PLUS la președinția Consiliului Județean Timiș, a declarat sâmbătă, 5 septembrie, că articolul de presă în care 18 candidați USR PLUS erau numiți traseiști politici este „un fake-news folosit de PNL”, partidul său a făcut un audit intern. Într-un final, s-a constatat că șapte dintre acele nume, într-adevăr, au făcut parte din alte partide politice, mințind când au depus actele de adeziune la USR Timiș.

În începutul unei postări pe pagina sa de Facebook, marți, 8 septembrie, Moș reiterează: „Săptămâna trecută o publicație locală a publicat un fake-news cu numele mai multor candidați USR PLUS din județul Timiș care ar fi avut legături cu alte partide politice. Articolul a fost ulterior diseminat de PNL prin mașinăria lor de propagandă. Informațiile publicate în articolul «USR Timiș a depășit PSD și PNL» din data de 1.09.2020 sunt neadevărate. În anumite cazuri au fost scrise greșit inclusiv numele candidaților: Marius Viciriuc, Bianca Pascaru, Cosmin Buzan, Tiuș Gavrilă. Aceștia nu au făcut niciodată parte din alte partide politice până la intrarea în USR”.

Cu toate acestea, Moș recunoaște că, în urma acelui articol, a fost făcut un audit intern în cadrul filialei USR Timiș. În urma acestuia, au fost identificate șapte persoane care ar fi recurs la fals în declarațiile pe proprie răspundere completate în procesul de înscriere în partid, printre care și candidatul USR PLUS la Primăria din Teremia Mare.

„La ora transmiterii acestui comunicat persoanele identificate nu mai au calitatea de membru USR Timiș. Avem toleranță zero față de traseismul politic. Criteriile de integritate USR PLUS sunt foarte clare și nu ne abatem de la ele. În momentul de față pe listele de candidați ale USR PLUS Timiș nu există foști primari sau consilieri locali PSD.

Nu ne vom lăsa intimidați de vechii politicieni care în această perioadă încearcă să dezinformeze publicul în speranța că în felul acesta cetățenii își vor pierde încrederea în noi. USR PLUS nu aleargă după funcții. Suntem aici pentru a construi pe termen lung. Nu vom accepta niciun fel de compromis la nivel județean. Suntem aici ca să schimbăm regulile jocului, nu doar jucătorii.

Pentru că nu vrem să trăim într-o țară în care minciuna și compromisurile sunt norma. Vom taxa orice încercare de dezinformare a publicului cu privire la membrii USR PLUS Timiș, inclusiv pe cale juridică, dacă va fi nevoie.”, mai transmite candidatul USR PLUS la președinția Consiliului Județean Timiș.

Pe această cale, Moș lansează și o provocare primarului Nicolae Robu, președinte PNL Timiș, și lui Alin Nica, candidatul liberal pentru președinția Consiliului Județean Timiș. Acesta vrea ca și liberalii să facă același lucru și să excludă din partid „proaspăt racolații primari de la PSD” care, în 27 septembrie, vor candida sub sigla PNL. Aceștia, amintiți de userist, sunt:

„Lihoni Ioan – Bethausen

Gagea-Neaga Petre- Jamu Mare

Drăgan Daniel – Parţa

Koller Gabriel-Adrian – Sacoşu Turcesc

Petrean Bogdan-Marius – Sânpetru Mare

Și condamnații penal candidați din partea PNL la Consiliul Județean Timiș. #farapenali”.

„Pe 27 septembrie timișenii au de ales între o clasă politică veche, unde norma sunt pilele, relațiile, trocurile și hoția și o clasă politică formată din oameni noi, cu criterii de integritate clare, de la care nu suntem dispuși să facem rabat. Pe 27 septembrie vom scăpa cu adevărat de PSD doar votând USR PLUS pe toate buletinele de vot!”, încheie Cristian Moș.

