Sărbătorim 1 Decembrie la Iulius Town: spectacol al Ansamblului Folcloric „Junii Timișului”, activități pentru copii și Winter in My Town

Ne plac surprizele, astfel că la Iulius Town te așteaptă o varietate de evenimente de Ziua Națională și nu numai. Ansamblul Folcloric „Junii Timișului” vor urca pe scena Târgului de Crăciun, Winter in My Town, iar curioșii pot descoperi în zona Iulius Expo și Târgul de Moș Nicolae.

„La mulți ani, România!”, vom spune la unison, pe 1 Decembrie 2022, la Iulius Town, unde vom sărbători Ziua Românilor de pretutindeni alături de Ansamblul Folcloric „Junii Timișului”. Pe scena Winter in My Town, aflată în zona parcării UBC 0, tinerii talentați îi vor bucura pe cei prezenți cu un spectacol 100% românesc, începând cu ora 17.00. Melodii dedicate Marii Uniri sunt interpretate de soliștii vocali ai ansamblului: Daria Popescu, Veronica Lesan, Iulia Danci, Maria Radin, Horvath Larisa, Adrian Viorel, Gabi Șera, Stroiță Nicolae, Iasmina Petrovici, precum și de invitata specială: Irina Iovescu. Numărul de excepție este completat și de o Suită de orchestră condusă de dirijorul Emeric Nyari, dar și de dansuri din zona de șes și de munte.

Tot de 1 Decembrie în Atriumul Iulius Town, cei mici sunt invitați la activități cu teme specifice Zilei Naționale, unde își vor perfecționa talentele. De la ora 12.00, până la ora 16.00, micuții românași sunt invitați la Atelierul de Creație, unde creativitatea prinde culoare și formă. Doritorii se pot transforma în personajele lor preferate, pentru că în Atrium îi așteaptă și sesiuni de facepainting.

Turtă dulce, scorțișoară, zahăr vanilat, vin fier și poveștile celor dragi, toate te așteaptă la Târgul de Crăciun Winter in My Town. Pe lângă bunătățile de sezon, aici ai și un parc de distracţie cu top roll, autodrom, carusel cu lanţuri şi o Roată Panoramică. Aceasta are 18 gondole, a câte 4 locuri fiecare, iar o sesiune „în aer” durează aproximativ 10 minute.

În zona Iulius Expo, în perioada 1 – 6 decembrie, poți descoperi Târgul de Moș Nicolae, unde poți alege un cadou special pentru cei dragi ție.

