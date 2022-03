Scandal cu tentă erotică la DNA Timișoara

Se profileaza un scandal cu tenta erotica la DNA Timisoara. Un angajat al parchetului anticoruptie din capitala Banatului ar putea deveni tinta unor dezvaluiri nepotrivite pentru imaginea sa de mare luptator impotriva coruptilor, dupa ce, intempestiv, a pus capat unei relatii pasionale cu o tanara domnisoara, mai tanara cu vreo 20 de ani.

Consolidata in timp, in ultimii trei ani, idila dintre cei doi ar fi ajuns la maturitate, la stadiul in care tanara ar fi asteptat inelul de logodna sau, in cel mai negru scenariu, o despartire din prea multa dragoste, dar in niciun caz sa fie aruncata.

Orbita de furie, tanara, aflata la prima experienta de acest fel, si-a avertizat fostul iubit ca ar putea sa faca publice anumite mesaje, siropoase si nu numai, care-i pot contura o cu totul alta imagine decat cea promovata in viata publica.

„Este mult peste ce a aratat Lucian Dolcu in episodul cu femeia insarcina de la Arad”, spun anumite surse din zona anticoruptiei morale.

Pentru a preveni un dezastru personal, angajatul DNA a luat o decizie care, spre dezamagirea sa, nu a facut decat sa puna paie pe focul unei eventuale razbunari. A sunat la locul de munca al tinerei seduse si abandonate, pentru a-i recomanda sefului acesteia sa-i dea mai mult de lucru, pentru a nu mai avea timp de urzit planuri de revansare.

Deocamdata, scandalul de la DNA Timisoara este in stare latenta, insa nu este exclus sa erupa in orice zi, tinand cont de firea vulcanica a tinerei care, desi au trecut cateva luni de la momentul despartirii, inca nu a depasit stadiul saptamanii oarbe, scrie impactpress.ro.

