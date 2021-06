Scandal erotico-penal! Fostului sef al Serviciului Arme din cadrul IPJ Timis, acuzat de santaj, dupa ce a amenintat conducerea unui liceu sa o concedieze pe fosta sa amanta

Scandalul erotico-penal in care este implicat fostul sef al Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, comisarul sef Nicolae Boia, actualmente pensionar, a fost resuscitat, zilele acestea, de o noua reclamatie depusa la parchet de fosta sa amanta, Iulia Perte.

Astfel, intr-un memoriu adresat procuroarei Loredana Mocan, de la DIICOT Timisoara, care coordoneaza ancheta in dosarul 136/D/P/2021, se solicita tragerea la raspundere penala a suspectului Nicolae Boia pentru un nou act material de santaj.

Fostul sef al Armelor este acuzat ca, sub o identitate falsa, ar fi conceput si trimis pe adresa electronica a liceului unde isi desfasoara activitatea fosta sa amanta ā€“ pe care, in vremurile bune, nu ezita sa o numeasca ā€œzeita meaā€ ā€“ o adresa in care cere directiunii indepartarea sa de la catedra.

ā€œEste inadmisibil sa promovati astfel de valori si sa dea interviuri in presa despre invatamant, in conditiile in care este de notorietate cum se promoveaza examenele de bacalaureat in liceul acesta. Va mentionez ca voi trimite si o scrisoare deschisa catre Ministerul Invatamantului si, de asemenea, dovezi in acest sens (inregistrari, fotografii etc)ā€, este somatia prin care asa-numita Vanessa Sandulescu ameninta conducerea liceului din Timisoara cu dezvaluiri. Urmeaza ca procurorul de caz sa decida daca extinde ancheta din dosarul 136/D/P/2021 si cu privire la acest incident, care este perceput ca un act material de santaj.

