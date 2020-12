Scandal în fața unui dispensar din Timiș. Ruda unui pacient diagnosticat cu cancer, fugărită de un medic nervos – Video

Ruda unui pacient diagnosticat cu cancer a fost fugarita la propriu de catre un medic nervos. Incidentul s-a petrecut in fata dispensarului din Bethausen. O parte a scandalului a fost filmata cu telefonul mobil chiar de catre femeia care a fost nevoita sa alerge pe strada.

Socata de cele petrecute, femeia a facut publice imaginile. “Am fost astazi la Bethausen, la dr.Petcu, sa cer o trimitere pentru chirurgie, pentru bunicul meu imobilizat la pat. Stiam de violenta verbala a sotilor Petcu, dar am mers cu intentii bune si am vorbit cat se poate de frumos. Doctorul Petcu a început sa ma faca nesimtita, fara sa-l fi jignit cu nimic si sa-mi aduca injurii. In momentul in care am ripostat verbal, a iesit afara din cabinet si continuarea o puteti vedea in clip. Nu înteleg cum asemenea monstrii se pot ocupa de viata unor oameni total nevinovati. Din spusele oamenilor, asa ceva se întampla frecvent, dar nimeni nu are curajul sa faca nimic. Eu am avut, nu in numele meu, in numele tuturor oamenilor umiliti de acest specimen, numit doctor!”, a scris femeia, care a ramas muta de uimire la reactia medicului.

Contactat de Lugoj Info.ro, medicul recunoaste ca si-a iesit din fire dupa ce ar fi fost amenintat de apartinatoarea pacientului sau. “Mi-am pierdut cumpatul in momentul in care a lovit cu poseta in geam. A vorbit foarte urat. Eu si sotia mea suntem de peste 40 de ani medici si asa ceva nu am patit. Mai mult decat atat, la cateva minute dupa incident ne-am trezit cu politia acolo. Trei politisti si un domn. E normal? “ a declarat medicul. Femeia care ar fi fost pusa pe fuga de doctor a depus plangere la politie.

