Scandal la Arad: PSD cere public rezilierea contractului cu firma care nu a fost în stare să deszăpezească Aradul

În condiţiile în care oraşul Arad este cufundat efectiv sub zăpadă iar Primăria Municipiului apără în mod deloc argumentat sau credibil firma concesionară a serviciului de deszăpezire, PSD Arad cere rezilierea contractului cu compania în cauză care se dovedeşte incapabilă de a presta serviciul pentru care este plătită din bani publici. „Ar fi ca şi cum ne-am fura căciula să pretindem, ca arădeni, că firma S.C. RER Vest SA Oradea şi-a făcut în aceste zile treaba, pentru că avem ochi şi am fost martorii unor peisaje urbane desprinse din Coşbuc. Rupt complet de realitate, doar Gheorghe Falcă o dă înainte cu tirade caricaturale în care pretinde că firma de casă a PDL-PNL responsabilă cu deszăpezirea a intervenit în mod corespunzător pentru degajarea carosabilului sau a trotuarelor de zăpadă. La telefon, pe Facebook, sau prin contact direct, arădenii din mai toate cartierele ne-au sesizat în aceste zile constant ceea ce realizăm cu toţii şi anume că Aradul este cufundat sub zăpadă iar nivelul de disconfort este maxim”, a declarat liderul grupului de consilieri PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal, Beniamin Vărcuş. Urmare a celor constatate legat de modul defectuos în care s-a acţionat pentru deszăpezire, consilierii PSD vor solicita rezilierea contractului cu firma orădeană. „Nu putem rămâne fără reacţie la o nouă bătaie de joc patronată de administraţia arădeană şi prin urmare cerem încă de astăzi, în mod public, rezilierea contractului cu S.C. RER Vest SA Oradea, depăşită complet de evenimente, ca şi capacitate de reacţie şi mijloace de intervenţie în această săptămână. Consilierii locali PSD Arad vor reitera, de data aceasta în mod oficial, cerinţa a mii de arădeni în şedinţa ordinară CLM de luni, 5 februarie”, a declarat liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal, Beniamin Vărcuş.

Comentarii

comentarii