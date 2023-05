Scandal la Primăria Timișoara! Viceprimarul Lațcău e acuzat de Culiță Chiș că a vrut să schimbe culorile tramvaielor Bozankaya, din alb-violet, în galben negru, cu posibilitatea pierderii banilor europeni

Viceprimarul Ruben Lațcău ar fi solicitat ca tramvaiele Bozankaya, aduse pe bani europeni la Timișoara să fie vopsite în cu totul alte culori decât cele care reprezintă orașul, acuză Culiță Chiș, fostul director din primărie care s-a ocupat de implementarea proiectului. Conform acestuia, cererea era ca garniturile de tramvai să fie vopsite în galben-negru, nicidecum în alb-violet, cele cu care comunitatea adevărată de timișoreni se identifică.

Culiță Chiș, directorul din Primăria Timișoara căzut în dizgrația actualei conduceri a Municipalității, nu se lasă și are grijă de ”copilul” său cel mai drag, proiectul aducerii în orașul de pe Bega a noilor tramvaie cumpărate cu fonduri europene. El a înaintat către Consiliul Local Timișoara o notă de informare, prin care prezintă două dintre abuzurile care au fost comise împotriva sa. Chiș a zburat de la șefia Direcției Edilitare, chiar dacă proiectul tramvaielor a mers excelent și a fost chiar și dat exemplu de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Unul dintre motivele pentru care ar fi fost zburat este că a refuzat să ceară turcilor de la Bozankaya să schimbe culorile tramvaielor pe care le-au produs pentru Timișoara, din alb-violet, în galben-negru, așa cum ceruse viceprimarul Ruben Lațcău. Culiță Chiș s-a opus, precizând că această schimbare ar pune în pericol întreaga finanțare europeană nerambursabilă. El a vorbit de două motive principale.

”Refuzul nostru de a schimba culoarea tramvaielor din alb-violet în galben-negru. Astfel conducerea Primăriei Municipiului Timișoara mia cerut în scris pe WhatsApp, să fac demersurile pentru schimbarea culorilor tramvaielor din alb-violet în galben-negru. Știind că această schimbare poate periclita derularea proiectului, am făcut în scriso solicitare către ADR Vest să ne comunice și punctul lor de vedere, solicitare semnată doar de mine în calitate de manager de proiect, așa cum prevede procedura de comunicare cu ADR Vest. Prin adresa nr 3932/08.02.2024, ADR Vest au comunicat că nu poate fi schimbată culoarea tramvaielor fără a pune în pericol finanțarea proiectelor. Prin adresa nr. SC2023-5211/28.02.2023 am înaintat conducerii Primăriei Municipiului Timișoara, semnată de majoritatea membrilor echipei de implementare, refuzul de a schimba culoarea tramvaielor pentru că se pune în pericol finanțarea acestor proiecte în valoare de 300.000.000 lei, la care am atașat răspunsul primit de la ADR Vest”, spune Chiș în nota către CLT.

De asemenea, menționează acesta, ulterior, viceprimarul Lațcău i-ar fi trimis o adresă, prin care se interzicea echipei să mai comunice cu firma Bozankaya și cu ADR Vest, fără ca documentele să fie semnate și de el.

”Precizez că domnul viceprimar Ruben Lațcău comite un abuz în serviciu periculos, care poate periclita finanțarea acestor proiecte și, mai mult decât atât, referatul de emitere a dispoziției este semnat de către alte persoane din afara Direcției Generale de Investiții și Mentenanță”, mai scrie Culiță Chiș.

