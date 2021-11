Scandal uriaș, după ce un lector de la Universitatea de Vest Timișoara a afirmat că membrii formației Phoenix au trăit ca “niște boschetari”

Polemică intensă pe rețelele de socializare, după ce Emanuel Copilaș, lector la Universitatea de Vest Timișoara, a afirmat că membrii formației Phoenix au trăit ca “niște boschetari” după ce au fugit din România lui Ceaușescu în Germania de Vest. Cei care l-au criticat pe autor au fost deranjați și de afirmația că regimul comunist a contribuit la dezvoltarea fenomenului rock. În replică, cei care i-au luată apărarea lui Copilaș au afirmat că de-a lungul deceniilor scurse de la căderea comunismului a avut loc un proces de automitologizare care ar fi deformat adevărul istoric.

Scandalul pe rețelele de socializare a izbucnit după afirmația făcută de Emanuel Copilaș în cadrul unui podcast al “Arhivei de Sunet”, a cărui temă a fost implicarea regimului comunist în fenomenul rock autohton.

„Mijloacele de producție, în afară de chitări, tobe improvizate ș.a.m.d., erau rețelele astea pe care le punea UTC-ul la dispoziție: săli, amplificatoare, public, concerte. Toate astea erau asigurate de autorități, de Putere. Phoenix-ul, când au emigrat din România, unde erau zei și făceau spectacole pe stadioane cu zeci de mii de oameni, au ajuns niște boschetari în Germania occidentală,” a fost afirmația care a inflamat spiritele.

În polemică s-au implicat cadre universitare, muzicieni, analiști sau pur si simplu iubitori ai fenomenului rock.

”O ejaculare tardivă a comunismului”, spune revoluționarul timișorean Corneliu Vaida.

”De o vreme observ cu îngrijorare că tot mai mulți tineri trăiesc cu convingerea că înainte de 1990 era mai bine în România … Pentru acest fapt, credeam că principalii vinovați pentru acest curent de opinie ar fi părinții respectivilor tineri, dar azi am realizat că m-am înșelat!

Pe Facebook – unde altundeva! – a apărut o postare infectă, a unui cadru didactic universitar(!!!) din Timișoara, pe numele lui, Emanuel Copilaș.

Ce scrie tovarășul lector “perversitar”? Scrie despre componenții trupei Phoenix. … și scrie prost, nedocumentat, tendențios și ofensator!

Eu, în nimicnicia mea, am avut nu doar privilegiul să fiu contemporan cu phoenicșii, ci să mă și bucur de prietenia lor – în afară de cea a liderului trupei.

Cred că vă dați seama că am povestit cu ei muuulte ore, atât despre perioada pre 1977, cât și cea post 1977. Pot spune că sunt unul dintre cei care cunosc multe adevăruri din viața lor, lucruri nerostite public(care vor rămâne așa!) dar și lucruri care au fost prezentate în fel și chip – în funcție de context, interes sau gradul de alcoolizare al naratorilor, naratori care – majoritatea lor, nu prea s-au bucurat de compania și spovedaniile lui Nicu, Ioji sau Țăndărică.

Să ne întoarcem la tovarășul Copilaș.

Ei bine, chiar dacă nu am deloc tendințe pedofile și nici nu îl consider atrăgător d.p.d.v. sexual, am să-mi irosesc câteva minute, în speranța că cele ce voi scrie aici, îl vor lubrifia suficient, întru facilitarea penetrării informației corecte în creier și nu în rect!

Deci, să o luam cronologic ….

#„Mijloacele de producție, în afară de chitări*, tobe improvizate ș.a.m.d., erau rețelele astea pe care le punea UTC-ul la dispoziție: săli, amplificatoare, public, concerte. Toate astea erau asigurate de autorități, de Putere.” – apud Emanuel Copilaș

Măi copilașule … măi! Ești născut în 1983, deci în anii de glorie Phoenix, tu nu erai nici măcar intenție a tatălui matale, așa-i? Apoi cei șapte ani de-acasă petrecuți în ceaușism, se pare că te-au încântat la maximum. Nu știu cu ce se ocupau părinții tăi în perioada aia, dar se pare că ai doar amintiri frumoase, fapt care mă face să bănuiesc că nu erau niște părinți lipsiți de mijloace materiale. Iar să nu fii lipsit de mijloace materiale în anii aia, chiar si în Sânnicolau Mare … însemna ceva, zic.

În fine … află de la mine (și de la cei din generația mea sau ceva mai copți), că iubitul tău U.T.C. nu avea deloc în dotare boxe Marshal sau amplificatoare performante, capisci?

Apoi mai află că la concertele Phoenix nimeni nu mergea forțat de activiștii de partid – dimpotrivă. Iar cenzurarea concertelor și câteodată obținerea locațiilor pentru cântări se făcea prin șpăguire de către Nicu Covaci.

Tobe improvizate? Chiar în fotografiile postate de tine – și care nu sunt făcute acolo unde susții! – îl poți admira pe Ovidiu Lipan Țăndărică bătând la o baterie profesională, care la ora aia, era visul oricărui baterist din lagărul comunist! Dar de unde dracu’ să știi tu chestiile astea?

Apropo, trăiești cu impresia că para-îndărătul la concerte, în ziua de azi, nu mai există? Aș zâmbi, dar nu mă lasă herpesul din colțul gurii, făcut din cauza scârbei provocate de aberațiile scornite și scrise de tine!

# “Phoenix-ul, când au emigrat din România, unde erau zei și făceau spectacole pe stadioane cu zeci de mii de oameni, au ajuns niște boschetari în Germania occidentală.” – apud Emanuel Copilaș

Cei care au trecut de o anumită vârstă, aflați atât în țară cât și în diaspora, știu foarte bine că cei care fugeau din Romania și nu aveau rude sau prieteni foarte buni în țările în care se refugiau, aveau majoritatea de trecut peste perioade deloc ușoare, până la a ajunge stabili dpdv financiar.

E ceva rușinos sau reprobabil în asta?

Faptul că phoenicsii au avut o perioada marcata de lipsuri îi face “boschetari”???

Înainte să scrii rândurile astea infecte, așa-i că nu te-a mâncat la un metru sub ceafă să studiezi măcar pe wikipedia biografia “boschetarului” Josef Kappl? … că precis nu i-ai scris, ca să-i ceri date sau păreri.

Cum îți permiți să jignești în halul ăsta niște personalități ale culturii muzicale contemporane românești?

Că ești stângist, e dreptul tău – dar că ești colportor, nu e un drept – e o vină și un fapt declasant!

În încheiere, m-am mai informat la trei profesori universitari din cadrul U.V.T. despre “calitățile” tale și îi citez mai jos:

Profesor 1 – “E un cretin, fanatic PSD!”

Profesor 2 – “Un stângist de o rară cretineală. Trebuie futut!”

Profesor 3 – “Coleg de-al meu de la Facultă. Doamneee!”

Concluzie & urare: Copilașule, îți doresc să ai parte de un “live” cu Nicu Covaci. Prietenii știu de ce …

* Măi lectore …. află de la unul fără studii universitare, că pluralul de la “chitară” e “chitare” – și nu “chitări”!”, a scris Vaida.

Ca urmare a numărului uriaș de reacții, autorul a revenit cu o postare explicativă.

