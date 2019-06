Scandal uriaș la un spital din Timiș. O pacientă cere mita de 100 de euro înapoi de la medic, după ce rana cu care s-a internat în spital s-a agravat – Video

Un scandal urias, in care este implicat un medic, a izbucnit la spitalul din Faget. O pacienta din Lugoj insotita de fiica sa a mers peste medic pentru a-si recupera banii pe care i-a dat. Decizia a fost luata de femeie dupa ce starea de sanatate i s-a agravat in ultimele zile. In timpul discutiilor dintre cele doua femei si medic a rezultat ca doctorul a primit nu mai putin de o suta de euro.

Pe imaginile facute publice, medicul se scuza pentru complicatiile ivite. ”Dumneavoastra mi-ati dat niste bani si saru’mana!”, se aude medicul pe inregistrare.

”Eu i-am spus ca din banii pe care mi i-a dat, i-am spus ca de aici rezolv si cu colegu care…”, mai spune doctorul.

Nici conducerea spitalului din Faget si nici medicul banuit ca ar aparea in inregistrare, nu au putut fi contactati pentru a comenta cazul, scrie lugojinfo.ro.

