SCDA Lovrin implicată într-o campanie mondială de eradicare a doi dăunători periculoși pentru cultura de porumb

Din 2020, Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă (SCDA) Lovrin din județul Timiș a dat startul monitorizării a doi dăunători foarte periculoși pentru cereale, în special pentru cultura de porumb, utilizând capcanele cu feromoni sexuali. Este vorba de insectele Ostrinia nubilalis și Helicoverpa armigera, o campanie mondială coordonată în țară de FMC România.

Astfel, capcanele au fost achiziționate de la Institutul de Chimie Raluca Ripan din Cluj Napoca și sunt prevăzute cu o capsulă impregnată cu feromoni sexuali care atrag masculul acestor insecte. De asemenea, la Lovrin au mai fost montate alte capcane automate și semiautomate ce funcționează prin GPS. Informația se stochează în sistemul Evalio. Șefa Laboratorului de protecția plantelor din cadrul SCDA Lovrin, CSIII dr. ing. Otilia Cotuna (foto) și cadru didactic la Facultatea de agricultură a USAMVB Timișoara, asigură partea de consultanță tehnică în cadrul programului Evalio AgroSystems, alături de Emil Georgescu, cercetător științific gradul III, de la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea din București. Dr. Cotuna a explicat că, în ultimii ani, populația acestor doi dăunători a cunoscut o creștere foarte mare, creând mari stricăciuni în cultura de porumb. Helicoverpa armigera sau omida fructificațiilor are un spectru mai larg, aceasta nu se găsește numai pe știuletele de porumb, ci inclusiv pe toate fructificațiile. Anul trecut a fost descoperită pe cânepă și în cultura de soia și a dovedit că este capabilă să realizeze pagube destul de mari. De aceea vineri, 13 iunie, noi capcane au fost montate și în cultura de cânepă, dar și pentru Tuta absoluta în cultura de tomate a SCDA Lovrin.

De ce s-au înmulțit acești doi dăunători? Dr. Cotuna a adăugat: ”Prima cauză o reprezintă modificările climatice cu alternanța temperatură – umiditate tot mai intense care au favorizat dezvoltarea și altor dăunători nu numai a Helicoverpăi. Efectele modificărilor climatice trebuie corelate cu tehnologiile moderne aplicate de fermieri, din dorința de a avea un profit mare și rapid. Astfel, lipsa rotațiilor culturilor este o altă cauză a dezvoltării acestor dăunători, alături de lipsa lucrărilor solului clasice, fiindcă se lucrează minimal terenul, aplicându-se două metode: no tillage sau minim tillage. Aceste proceduri nu au făcut altceva decât să umple culturile de boli și de dăunători. Din păcate, asta e realitatea, oricât ar fi de greu de acceptat, deși unii fermieri poate nu sunt de acord cu aceasta teorie. În continuare, depinde de noi dacă vom reuși să aducem lucrurile la normal sau vom asista la dezastre și mai mari în agricultură”. Scopul monitorizării acestor două insecte, care sunt practic de necombătut, este de interes mondial. Campania nu are loc numai în Timiș. În urma unui contract de colaborare cu firma FMC România, vor fi testate mai multe tipuri de capcane automate și clasice de proveniență străin. De fapt, acesta este un proiect mondial la care FMC este parte și, astfel, a fost accesată și SCDA Lovrin ca să fie monitorizate aceste insecte: Ostrinia nubilalis și Helicoverpa armigera. Cum are loc monitorizarea? Cotuna a explicat: ”Urmărim aceste capcane și numărăm fluturașii de două ori pe săptămână – marti și vineri – după care trecem la trei citiri pe săptămână, să stabilim curba de zbor a insectelor, apoi un maxim de zbor, să vedem când scade curba de zbor. În final trebuie să găsim un moment optim când să intervenim cu un tratament măcar pentru prima generație a lor. Ar fi ideal pentru Ostrinia să reducem populația masiv la prima generație și atunci la a doua nu vom mai avea probleme în culturi”.

Comentarii

comentarii