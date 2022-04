Scene șocante în Parcul Pădurice din Timișoara. Fată de 11 ani bătută cu bestialitate, sub privirile altor copii

Scene șocante au avut loc într-un parc din Timișoara. O fată de 11 ani a fost bătută cu bestialitate de o alta în vârstă de 14 ani. Totul a fost filmat de alți copii care au asitat la întregul act de violență și care, în cele din urmă, au intervenit pentru a o salva pe victimă din mâinile adolescentei dezlănțuite. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emotional!

Totul s-a petrecut in Parcul Padurice din Timisoara în luna ianuarie a acestui an, însă imaginile au fost făcute publice abia acum, pe o rețea de socializare.

Sub amenințări, adolescent de 14 ani a obligat-o pe fata de 11 ani să se așeze în genunchi, apoi a tăbărât asupra ei cu pumnii și cu picioarele, scrie opiniatimisoarei.ro.

„Cu privire la imaginile aparute in cursul acestei zile, 26 aprilie a.c., pe o retea de socializare, in care o minora de 14 ani ar fi agresat fizic o alta minora de 11 ani, in timp ce se aflau intr-un parc situat pe strada Versului din municipiul Timisoara, va comunicam faptul ca la nivelul Secției 2 Politie Urbana Timisoara se afla in lucru un dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de „lovirea sau alte violente”, cercetarile fiind continuate in vederea stabilirii situatiei de fapt si luarea masurilor legale care se impun. Precizam faptul ca evenimentul s-a petrecut in cursul lunii ianuarie, politistii fiind sesizati in data de 17 februarie”, transmit pentru opiniatimisoarei.ro reprezentantii IPJ Timis.

De atunci, oamenii legii fac cercetari in acest caz.

