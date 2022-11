Școala afară! Perdeaua de protecție forestieră a Timișoarei întărită cu 2.000 de puieți

Peste 2.000 de puieți au fost plantați în prima acțiune a programului, Școala afară, desfășurată, în zilele de 11 – 12 noiembrie, vineri și sâmbătă, în mai multe locuri, pentru consolidarea perdelei forestiere a Timișoarei.

Proiectul “Școala afară” este un program în aer liber unde educatorii, învățătorii și profesorii vor putea să țină orele de educație ecologică nonformal.

“Perdeaua forestieră de protecție a Timișoarei este locul unde am participat, la proiectul demarat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș – “Școala afară”, un proiect de plantare sub forma unor “laboratoare” în aer liber. M-am bucurat să găsesc multe clase de elevi împreună cu profesorii lor, de la diverse școli, dar și echipe din colective ale unor instituții din plan local. Împreună cu o echipă de colegi din Prefectura Timiș am plantat pentru a contribui la creșterea numărului de copaci din jurul Timișoarei, dar și pentru transmiterea unui mesaj legat de importanța copacilor în viața noastră, despre rolul benefic al unei perdele forestiere în vecinătatea unei zone populate. Tot cu ei am donat sânge, am renovat o casă a unei bătrâne, acum plantăm copaci și presimt că vom mai participa împreună la multe alte acțiuni de acest fel pentru că ne face plăcere să facem bine”, spune prof. Sorin Ionescu, subprefectul de Timiș.

