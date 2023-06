Școala Gimnazială din Brestovăț va fi renovată și cu banii strânși în Cursa Rățuștelor pe Bega

Cursa Ratustelor pe Bega a avut loc anul acesta pe data de 1 Iunie, chiar de Ziua Internationala a Copilului. Acest eveniment caritabil organizat de Rotaract Club Timisoara, foarte iubit de publicul timisorean, a reusit si in acest an sa stranga comunitatea in jurul unui scop caritabil si anume renovarea Scolii Gimnaziale din comuna Brestovat, jud. Timis in parteneriat cu Asociatia Bookland Romania.

Evenimentul a reusit sa stranga mii de timisoreni care au cumparat cate un bilet de participare la Cursa Ratustelor pe Bega, facand astfel o fapta buna. Cu ajutorul sponsorilor, in urma acestui eveniment, a fost donata suma de 41.000 RON catre Asociatia Bookland Romania care se va ocupa in continuare de renovarea Scolii Gimnaziale din Com. Brestovat. Presedintele Asociatiei Bookland Romania ne transmite urmatorul mesaj: “Impreuna reusim sa facem din scolile romanesti de la sat un spatiu primitor in care elevii vin sa invete cu drag, simtindu-se protejati si respectati.” Anul acesta Asociatia Bookland Romania va renova pe langa Scoala Gimnaziala din Com. Brestovat, inca opt scoli din mediul rural din Romania.

”Misiunea noastra educationala nu ar fi fost posibila fara ajutorul partenerilor si sponsorilor nostri: PROFI, Porsche Engineering, Rotary Club Timisoara, AGASI, SAR Security, AHA Travel, Grafoprint, West City Radio, Clear View Media, Centrul Medical Orthopedics, Hyluxmed, CODRU Festival, Crama Aramic, 50 Stars Beauty Studio, Protein Point, Frutissima Boutique, Yuhuu Land, Glow2Go, D’arc pe mal, Cofetaria Andalusia, Restaurant Vinto, Iulius Town, Chilli Marketing, Interact Club Timisoara, Rotaract Club Timisoara Opera, Rotaract Club Timisoara Ripensis si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara, cărora le mulțumim pentru tot sprijinul”, transmite Rotaract Club Timisoara.

