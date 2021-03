Școala nr. 2 Timișoara a reprezentat România în proiectul global Goals Project 2021, alături de elevi din 117 țări

În perioada decembrie 2020-martie 2021, clasa a IV-a B de la Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara, a reprezentat România în proiectul global Goals Project, cu obiectivele principale: dezvoltarea durabilă și administrarea mediului.

Participanții din peste 117 țări au fost împărțiți în 17 săli de clasă (classroom). Fiecare grupe a primit un obiectiv global promovat de ONU pentru care a trebuit să ofere soluții și idei ingenioase pentru atingerea lui.

Pe durata proiectului, elevii, alături de profesoare pentru învățământ primar, Ermina Oprican, au participat la întâlniri cu experți internaționali, au colaborat cu celelalte clase de pe continente diferite, au fost invitați în turul virtual al sediului ONU, au participat la întâlniri, prezentări cu actori, cântăreți celebri care au sprijinit proiectul (Jennifer Lopez, Daniel Craig, Meryl Streep, Cate Blanchett, Kate Winslet, Charlize Theron, Matt Damon).

Inițiatorii, liderii acestui proiect au fost Jennifer Eilliams, Teach SDG, co-fondator Global Co-Founder și Koen Timers, fondatorul Climate Action Project. Filmulețele realizate de elevi au primit foarte multe aprecieri, iar lucrările și ideile lor au dus la calificarea în prezentarea finală a proiectului prezentat de clasa a IV-a B Școlii nr 2: Never too late …love terra!

”Ca dascăl mă simt onorată pentru că am făcut parte din echipa Goals Project. A fost o experiență de învățare globală, o experiență în care am cunoscut oameni cu suflet frumos, cu viziune, oameni care fac toate aceste lucruri minunate pentru noi fără să aștepte nimic în schimb.”, spune Ermina Oprican. Elevii clasei a IV a B au participat cu dăruire și în proiectele lansate de Unicef și Asociația HoltIS. Anterior (octombrie – noiembrie 2020) elevii au mai participat și la Climate Action Project, cu peste 500000 de participanți din 45 de țări. În curând vor porni într-o nouă aventură în cadrul unui alt proiect global în care s-au calificat să participe începând cu primăvara acestui an.

