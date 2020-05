Scrisoare către Ministerul Culturii, pentru oprirea modernizării „în forță” și ilegal a trotuarelor din zona centrală a Timișoarei

Timișorenii atrag atenția ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu asupra lipsei avizului pentru noile trotuare „șotron” din zona centrală a Timișoarei. Într-o adresă, semnată „Timișoara Liberă”, ministrului i se aduce la cunoștință faptul că avizul pe care ministerul condus ar fi trebuit să-l dea lipsește din documentația pentru lucrări.

Astfel, se cere oprirea lucrărilor de modernizare „în forță” a trotuarelor din inelul I de trafic din Timișoara. Ministrului i se comunică faptul că Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a deschis un dosar penal din această cauză, la sesizarea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Timiș.

În plus, „Timișoara Liberă” consideră că primarul Nicolae Robu a profitat de pandemia de coronavirus pentru a da drumul lucrărilor, intrând astfel sub incidența art. 77 lit f. din Codul Penal: „circumstanță agravantă – săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenţă”.

Scrisoarea către ministrul Culturii:

„Stimate domnule Ministru Bogdan Gheorghiu,

dorim sa va solicitam ajutorul in ceea ce priveste lucrarile care se executa in Timisoara, oraș „martir” si viitoare Capitală Culturala Europeană 2021. Dorim sa va atragem cu respect atentia asupra lucrarilor care se executa in Timisoara in lipsa avizului Ministerului Culturii (n.r.: al dumneavoastra), in lipsa tuturor avizelor necesare, autorizatiilor de constructie si in lipsa planurilor de urbanism.

Mentionam acest lucru intrucat lucrarile de modernizare „in forta” (n.r.: din declaratiile publice repetate ale primarului nostru) a Timisoarei, intitulate „reparatii ale trotuarelor” continua cu disperare si intru disperarea locuitorilor orasului. Ne referim aici la trotuarele din zona Inelului I de circulatie, zona „zero” a Timisoarei, zona centrala – zone de monumente, protejate si de protectie a monumentelor istorice.

Venim in intimpinarea dumneavoastra si va solicitam cu respect sa OPRITI de urgenta acest „macel” de modernizare „in forta”, intrucat intentia clara, declarata public si raspicat a domnului primar Nicolae Robu, „ultracinstit” (dupa propria-i caracterizare) si „cercetat penal” (dupa natura dosarelor in care este cercetat), este mai presus de LEGE.

Se preconizeaza ca toate trotuarele vor fi pavate integral, cu un pavaj indoielnic din toate punctele de vedere, inclusiv evident si cel referitor la aspect si nepotrivirea acestuia in zonele enumerate mai sus. Societatea locala care se ocupa de drumuri (SDM) a achiziționat, în acest scop, plăci de pavaj în valoare de aproximativ 700.000 de euro (conform presei locale), intr-o perioada in care consideram ca aceste fonduri ar fi fost cu certitudine mai cu folos utilizate de catre institutiile medicale. In documentarul fotografic pe care il punem la dispozitia dumneavoastra, cu certitudine consideram ca veti aprecia ca total nejust si ilegal acest „sotron” pe care locuitorii Timisoarei, din pacate, vor fi obligati sa il joace.

Suntem convinsi ca sunteti in cunostinta de cauza in ceea ce priveste aceste lucrari, intrucat Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Timiș a formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, asa cum au relatat si cotidienele locale care au descris pe larg aceste aspecte. In fapt „În evidențele Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara a fost înregistrată sub nr. unic 3368/P/2020 plângerea penală formulată de Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, înaintată unității noastre sub nr. 1071/26.03.2020. În cauză se efectuează urmărirea penală față de faptă, cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 24 al. 1, lit. a din legea 50/1991 rep.” (sursa: https://www.tion.ro/eveniment/dosar-penal-pentru-trotuarele-sotron-din-centrul-timisoarei-1234113/)

Din pacate insa lucrurile nu se opresc aici, deoarece domnul primar Nicolae Robu, continua sa sustina modernizarea „in forta” a Timisoarei, fara a tine cont de avertismente sau plangeri. Se fac in continuare lucrari pe domeniul public, se desfiinteaza zone verzi, se taie arbori (lucrări constatate si de Garda de Mediu locala), se modifica profilele strazilor, benzile de circulatie si toate acestea evident după bunul plac al stimabilului domn primar Nicolae Robu, fara sa aiba la baza niciun aviz sau un minim studiu… de orice fel.

Nu putem sa nu constatam totodata ca in perioada in care s-au inceput si se executa aceste lucrari sunt incidente si prevederile art. 77, lit. f) din Codul Penal, circumstanță agravantă – săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenţă. În deplină cunoștință, evident.

Cu insistența va rugam sa ne sprijiniți, să dispuneți aplicarea prevederilor legale în vigoare, sa solicitati de urgenta sistarea lucrarilor care continua sa se execute si la acest moment, cand cititi aceste randuri, sa opriți mutilarea și „prăduirea” orașului „martir” Timișoara de către un primar, defel conducator, indoielnic de „ultracinstit” si dovedit „cercetat penal”, care indiferent de prevederile legii, trebuie să aibă întotdeauna un ultim cuvânt, citam: „Concluzia trebuie să fie a mea, a mea…”.

Insistenta rugamintilor noastre provine din nepasarea institutiilor publice locale din Timisoara, care ar putea sa ia masuri legale in aceasta situatie, dar care, din pacate, asista cu indiferenta la ceea ce se intampla in orasul nostru”.

