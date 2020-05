Scrisoare deschisă peședintelui și premierului pentru retragerea sprijinul acordat primarului Nicolae Robu, ”ultracinstit, dar cercetat penal”

Scrisoare deschisa

Către,

Președintele ROMÂNIEI, domnul Klaus IOHANNIS

Primul ministru al ROMÂNIEI, domnul Ludovic ORBAN

Stimate domnule Președinte Klaus IOHANNIS, stimate domnule Prim Ministru Ludovic ORBAN, venim către dumneavoastră cu speranța că veți lua act de cele scrise și veți pune lucrurile la punct, retragând sprijinul acordat domnului Nicolae ROBU, ultracinstit, dar cercetat penal.

Totodată, vă solicităm să dispuneti verificarea de catre o comisie, Corp de control, a farădelegilor pe care cu bună știință, acest „răcnete de tipul Sorin Oprescu” (numit așa de către gazetarul Cristian Tudor Popescu, 13.12.2019, la Digi24), le dictează in orașul martir Timisoara, viitoare Capitală Cultural Europeană, pentru ca lucrurile au scăpat de sub orice control. Nici o instituție a statului, sperăm de drept și nu cel paralel, nu poate si/sau nu dorește să ia masuri, față de cele ce se întamplă aici.

Subiectul este de fapt modul în care, primarul Nicolae ROBU, dispune realizarea “in forta” a lucrărilor din bani publici, fara autorizatii de construire emise cu respectarea intregii legislatii in vigoare si fara avizele necesare, incepand cu:

– Palmișoara – palmieri frumoși dar care au dispărut!

– Semaforișoara – din păcate încurcă și crează un intreg haos. Lucrarea a costat bugetul local 21,7 milioane de lei, în loc de 3,1 milioane de lei. De 7 ori mai mult decât era prevăzut initial!

– Șotronișoara – fără autorizații de construire, fara avizul Comisiei de Monumente, fara proiect, etc. !

Direcția Pentru Cultură Timiș a depus o plângere penală pe tema “reparării” trotuarelor.

– Lucrări de largire a tramelor stradale din zona centrală, realizare de noi giratii, etc. fara autorizatii de construire, fara avizul

Ministerului Culturii

– Defrișări de arbori constatate inclusiv de către Garda de Mediu distrugeri de zone verzi și scuaruri.

– Realizarea unor modificări ale tramelor stradale, în cursul anului 2019, în zona centrală a municipiului, fără autorizații de construire, fara aviz Comisia de Monumente, fara proiect, încadrate în conformitate cu Legea 50/1991, ca infracțiune. Nici una dintre instituțiile de control, ISC, Monumente, Mediu nu au făcut NIMIC în acest sens.

– A fost realizată în Parcul Central, Aleea Celebrităților, o inițiativă laudabilă, dacă Primăria se ocupa și de documentele necesare. În plus se montează busturi în Piața Operei, se reabilitează pavajul, evident fără nici o autorizație de construire si fără nici un proiect.

– Catargișoara – 5 catarge aparute pe domeniul public. Direcția de Cultură investighează amplasarea a două catarge în fața Catedralei. Conform primarului Robu, ideea amplasării celor două catarge i-a aparținut șefului Direcției de Drumuri din cadrul Primăriei Timișoara, Culiță Chiș, care a vrut să îi facă o surpriză! “Surpriza” pe bani publici in valoare de 197.259 de lei cu tot cu TVA, pentru „un stâlp metalic de 25 m cu funcțiunea de catarg. Și avem 5 (cinci), adică puțin peste 206.000 euro. Tot fara Autorizație de Construire si proiect!

– Poarta de intrare in orasul Timisoara – Calea Lugojului – Unicul și singurul autor moral al tragicului accident din 2017, accident în care un student a murit strivit de poarta de intrare în Timișoara, doborâtă de furtună. Ancheta nu e nici acum finalizată! S-a deschis o anchetă, iar anchetatorii au găsit nereguli în reabilitarea construcției, în care primăria investise, pt. „estetizare”, din bani publici suma de 50.000 de euro!

– „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajări interioare și exterioare)”, licitația demarată de primărie chiar în ajun de Crăciun, o investiție de 5 milioane de euro. Contractul a fost câștigat de SC Bauerhof Agrobanat SRL, o firmă din Moșnița Nouă, înființată în anul 2018, an în care a avut zero angajați, cifră de afaceri zero și datorii de peste 62.000 de lei, obiect de activitate “Cresterea porcinelor”.

– Documentații de urbanism de tip PUZ – Plan Urbanistic Zonal care încalcă flagrant prevederile legale în vigoare. Un exemplu – Imobil locuințe colective P+6E str. Samuil Micu, nr.9, lânga case parter.

– Hotarare Consiliul Local la initiativa primar Nicolae Robu pt. aprobare expropriere 2 milioane Euro pentru 11.000 mp pentru un PARC ??? – acum când ar trebui sa ne ocupăm preponderent de sănatate si spitale!!! Beneficiar un coleg de la mecatronică.

– Primăria Timișoara semnează contracte de 300.000 euro, în perioada stării de urgență, pentru proiectarea și execuția a trei dintre cele cinci fântâni ornamentale dorite de Nicolae Robu.

– 40 de freze de zăpadă moderne, a câte 2.000 de lei bucata, cumpărate în 2013, pentru deszăpezirea trotuarelor din Timișoara au disparut. Evident achiziționate din bani publici.

– 786.561 de lei pentru “deszăpezire ianuarie 2020”! Plătim firmei Brantner din bani publici, pentru deszăpezire de 13 ori mai mult decât Clujul! În Timișoara nu a existat zăpadă serioasă în luna ianuarie, a fulguit doar de două ori, în 4 și 17 ianuarie!

– Cumpărarea de către SC Piete SA, societate comercială subordonată Consiliului Local, unde mare, mare șef a fost uns „prietenul interlopilor”, fostul consilier personal – Ionuț Nasleu (Omul lui Robu, bătaie de joc pentru interlopi. Ioan Nasleu, dormind pe o terasă, pe post de ”trofeu” în fotografie pentru ”frați” și filmat când sforăia), a 5 tuneluri pentru dezinfectare, despre care stimabilul domn primar Nicolae ROBU, ultracinstit, dar cercetat penal spune, “dar numai dacă sunt eficiente. Nu pot să spun eu, de aceea am cerut să se facă o documentare. Voi cere insistent, nu vreau să dau banii de pomană”. Piețe SA a platit aproape 20.000 de lei, cu tot cu TVA!

– El Dorado imobliar al Timișoarei – PUZ Horticultură – Calea Urseni și retrocedarea misterioasă sau cum au dispărut aproape cinci hectare din terenul Horticultura SA cu complicitatea Primăriei Timișoara!!!. PUZ –ul a fost întocmit de către S.C. AC Tectura S.R.L., firmă în care, până în 2010, a fost acționar Ciprian Cădariu, care la momentul întocmirii documentațiilor, era arhitectul șef al Timișoarei. Și unde Ioan Nasleu, omul de încredere al primarului Robu, locuiește în vila unui lider al lumii interlope!

– De aproximativ 3 ani de zile, o buna parte din bulevardul Take Ionescu este ocupat de către un mare investitor, ISHO, fără ca acesta să plăteasca taxe de ocupare a domeniului public. Sau poate că totuși plătește, dar în alt buzunar!

– Cele 6 (șase) case de pe str. Boema, construite pe terenurile primarului Nicolae ROBU, ultracinstit, dar cercetat penal. Din care 2 case sunt ale copiilor primarului! Nimeni nu cerceteaza cum au fost eliberate autorizațiile de construire/certificatele de urbanism/dezmembrarea terenurilor, etc. Ilegalitati insiruite in conditiile in care casele trebuiau sa fie insiruite!

– Opt (8) case, patru duplexuri construite pe teren zona verde. Date spre anulare in instant in contencios administrativ de catre institutia prefectului ca urmare a controlului ISC Timis.

– Reabilitare pod Dragalina – Pod Stefan cel Mare- din fonduri guvernamentale. Lucrări executate în baza unei autorizații de construire expirate! Oare fondurile guvernamentale nu au nimic de spus?

Și altele: contract cu încă o firmă de deratizare – a patra!!!, lista lui Schindler prin care se dorea schimbarea tuturor șefilor de deconcertate inclusiv Agenția LOTO (poate pentru un căstig necesar în albire….), aprobare PUZ lănga clădirea Primariei în condiții foarte dubioase și cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, Pasajul Popa Șapcă, Pasajul Jiul, giratorii, etc. fără autorizații de construire, evident decontând lucrări de întreținere sau reparații (în lucru la ora la care scriem aceste rînduri) în Zona Lipovei, la intersecția străzii Sfinții Apostoli Petru și Pavel cu strada Holdelor, lucrari de constructii efectuate prin Directia Tehnica condusa de „extra” directorul general Culiță Chis despre care primarul Nicolae ROBU, ultracinstit, dar cercetat penal, a spus în mai multe rânduri că “ar trebui multiplicat în primărie”!(pentru slugărnicie probabil)

De 8 ani de când a devenit primar, domnul Nicolae Robu s-a ocupat numai de propriul buzunar! Doar laudă și minciuna!

PNL poate pierde Timisoara, daca sustine un primar cercetat penal în dosarul privind reabilitarea termică a 65 de blocuri din oraş cu fonduri europene și în dosarul cu vânzarea ilegală a unor imobile, în baza Legii 112! (este posibil sa mai apara si altele avand in vedere faptul ca exista plangeri pt. abuz in serviciu la executia lucrarilor de constructii in zona de monumente sau de protectie ale acestora, fara autorizatii de construire si fara avizul Ministerului Culturii.

Este inadmisibil ca un primar de municipiu sa actioneze in “forta” pt. incalcarea legii si sa nu poata fi oprit, in conditiile in care acesta trebuie sa respecte legea si sa foloseasca banul public in folosul comunitatii nu dupa bunul lui plac!

Stimate domnule Prim Ministru Ludovic ORBAN, cu respect vă rugăm să ne spuneți ce îl recomandă pe Catalin Iapa -un alt fost consilier personal al primarului Nicolae Robu, ca secretar de stat în Ministerul Dezvoltării? Pentru că pe plan local nu avea alte calități, decât de consilierul care tine trepiedul primarului, consilierul care raspunde de Directia Urbanism si care pune presiune pe functionari ca sa semneze autorizatii de construire ilegale, o “zala” ingrupul “infractional” din care a facut parte. Altceva nimic!

Intr-o perioadă în care România se confruntă cu o maladie greu de stăpânit, existand ordonantele militare cu multitudinile de restrictii, primarul Nicolae Robu profita de faptul ca nu il deranjeaza nimeni, ca oamenii de buna credinta stau in case, iar institutiile de control abilitate nu isi fac treaba, si realizeaza lucrări de constructii in “forta” fără respetarea legii.

Într-o perioadă în care țara se afla în stare de urgență, alocăm bani publici pe un pavaj neavizat si neautorizat, în loc sa alocăm fondurile către sănătate si spitale. Citam declarațiile domnului primar Nicolae ROBU, ultracinstit, dar cercetat penal: “Trotuarele din zona Inelului I (notă: zonă predominant de monumente/situri/zonă de protecție) vor fi pavate integral, renunțându-se la asfalt. SDM a achiziționat, în acest scop, plăci de pavaj în valoare de aproximativ 700.000 de euro.”

Este o perioadă în care infracțiunile sunt considerate conform art.77, lit.f) din Codul Penal, ca circumstanță agravantă – săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenţă.

Cu insistență vă rugăm să dispuneți aplicarea prevederilor legale în vigoare, sa salvati astfel monumentele si zonele protejate ale acestora, să opriți mutilarea orașului martir Timișoara de către un primar, ultracinstit dar, cercetat penal, care indiferent de prevederile legale trebuie să aibă întotdeauna un ultim cuvânt: “Concluzia trebuie să fie a mea, a mea…”!!!

