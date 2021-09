Scrisoarea unui timișorean pentru primarul Dominic Fritz, la un an de la alegerea acestuia

Un timișorean, care se recomandă drept votant al lui Dominic Fritz la alegerile din septembrie 2020, spune că, la un an de la acel moment, este dezamăgit de prestația primarului. Printre altele, acesta vorbește despre proiectele de infrastructură împotmolite, de organigrama momentan eșuată, de creșterea taxelor, de situația de la Colterm, dar și despre finanțarea unor manifestații LGBT, în detrimentul altora mai tradiționale pentru Timișoara.

Iată mesajul lui Viorel Tudorascu, trimis pe adresa redacției sub titlul „Scrisoare mea către Fritz”:

„Fritz,

Au trecut 12 luni de la alegerile locale si in tot acest timp:

– nu ati inceput Pasajul Solventul;

– nu ati inceput nici un pod nou in Timisoara;

– nu ati terminat Drumul Boilor spre Mosnita;

– nu ati inceput nici o parcare noua in Timisoara (ba chiar ati anulat liciatatia la una) in schimb ne cocosati cu amenzile de la Politia Locala pentru ca nu avem unde parca;

– nu ati miscat nimic legat de inelul 4 de centura;

– vreti sa ne mariti impozitele si ati promis ca le micsorati;

– vreti sa taxati toate parcarile;

– nu ati dat pe nimeni afara din angajatii din Primaria Timisoara, doar i-ati rotit si daca ii numarati bine sunt mai multi acum fata de acum un an;

– nu ati inceput nici una din salile sportive(cea din Lipovei si Sagului)

– ati inchis Gradina Zoologica de nu avem unde sa ne plimbam copiii;

– Colterm-ul e in faliment;

– orasul e murdar, neingrijit;

– ati dat bani pentru festival de homosexuali si festival de emigranti in timp de ati desfintat Timfloralis si a v-ati luat de Ruga Timisoarei

Faptul ca ai inceput santierul de pe Bogdanestilor e putin, as spune praf in ochi, pentru timpul scurs, pretentile, asteptarile si bugetul Timisoarei.

Tot ce am vazut in astea 11 luni la tine a fost teatru ieftin si scheme de PR.

Esti un incapabil si un mincinos, iar eu care te-am votat ma simt mintit si furat”.

Comentarii

comentarii