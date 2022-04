Scurt ghid de pariuri sportive pentru începători

Lumea pariurilor sportive este foarte diversă și atrăgătoare. Această distracție te poate duce cu gândul la nobili care pariau pe curse de cai sau la filme celebre de la Hollywood precum Two for the Money din 2005 cu Al Pacino și Matthew McConaughey. Vrei să-ți scrii și tu propria poveste de succes despre pariuri sportive? Iată câteva lucruri important pe care trebui să le afli ca începător, ca să știi cum să pariezi online:

Favoriți versus competitori cu șanse mici de câștig

Când se lansează o linie de pariuri pentru un joc, cei care fac cotele desemnează favoritul și jucătorul cu șanse mici de câștig (underdog). Cotele favoritei vor fi marcate cu un minus, iar cel defavorizat va primi un semn plus. Atunci când defavorizatul câștigă, jocul este un toss-up.

Ce este un parlay

Un parlay este un pariu care leagă două sau mai multe pariuri. Dacă plasezi un astfel de pariu și pierzi doar unul din pariurile componente, pierzi întregul pariu. Pe de altă parte, dacă câștigi toate pariurile din parlay, vei avea un câștig mai mare decât dacă ai fi plasat pariurile separat.

Cum citești cotele de pariuri

Cotele sunt accesibile într-o varietate de formate, dar toate acestea sunt ușor de înțeles și pot fi convertite de la un format la altul. Cotele îți permit să calculezi probabilitatea implicită a unui anumit rezultat într-un eveniment sportiv. Cotele sunt afișate fie în format american, zecimal sau fracționar și îți indică câți bani ai putea câștiga pariind pe acel rezultat.

Să luăm de exemplu cotele americane.

Semnele – și + de pe o linie de pariuri sportive indică investiția potențială și dacă pariezi pe favorit sau pe defavorizat.

Numerele negative semnifică favoritul pe linia de pariuri. Numărul negativ indică cât de mult ar trebui să pariezi pentru a câștiga 100 USD.

Dacă numărul este pozitiv, te uiți la cel defavorizat, iar numărul se referă la suma de bani pe care o vei câștiga dacă pariezi 100 USD.

Ce este pariul spread (cu distribuire de puncte)?

Pariurile cu distribuire de puncte se referă la egalizarea terenului de joc între două echipe inegale. În loc să alegi o echipă care să câștige direct, așa cum ai face cu un pariu pe linie monetară, cu pariul spread marja de victorie influențează rezultatul pariului tău.

Distribuția este uneori denumită marele egalizator, deoarece este concepută pentru a oferi fiecărui meci șanse 50/50. Lucrul important de reținut este că, chiar dacă echipa ta câștigă jocul, nu înseamnă neapărat că ai câștigat pariul spread.

Cum să minimizezi pierderile

Tu ești cel care are ultimul cuvânt cu privire la cât de mult să riști la pariuri sportive, dar o regulă bună este să riști doar ceea ce îți permiți să pierzi. Pariurile sportive trebuie să fie un maraton, nu un sprint. Poți avea zile bune, poți avea zile rele. Ca urmare, îți recomandăm o abordare echilibrată, adică să riști între 1 și 5% din bankroll-ul tău pe joc. De exemplu, dacă ai un bankroll de 100 de lei, nu ar trebui să riști mai mult de 5 lei pe joc.

