Se aprind luminiţele şi se deschide cel mai vesel târg de Crăciun, în Iulius Town. Concert Theo Rose, Roată Panoramică şi multă distracţie

Cling, cling, cling! Da, se apropie acea perioadă din an. Sâmbătă, de la ora 18.00 aprindem luminiţele în ansamblul Iulius Town şi dăm startul celui mai vesel târg de iarnă – Winter in MY TOWN. Căbănuţe rustice cu bunătăţi, luminiţe colorate, ciocolată caldă şi vin fiert aburind, food trucks cu preparate delicioase, Roată Panoramică, cornere instagramabile, muzică live, spectacole de colinde şi datini, de toate vei avea parte la finalul acestui an. Cântăreaţa Theo Rose va fi şi ea prezentă la târg, duminică, de la ora 19.00.

Târgurile de Crăciun au devenit o tradiţie în marile oraşe, iar Iulius Town nu face excepţie. Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, la ora 18.00 aprindem luminiţele în întreg ansamblul şi te aşteptăm la cea de-a doua ediţie a „Winter in MY TOWN”. Startul distracţiei îl va da Moş Crăciun, cu fanfara TM Harmony, spririduşi, doamna Crăciuniţă şi alte personaje de poveste şi un concert Mihai Trăistariu, de la ora 19.00. Duminică, la târg va fi o nouă zi cu muzică ce ne va face să uităm de frig şi să dăm energic din picioare, pentru că Theo Rose va urca pe scenă de la ora 19.00. Surprizele vor continua în fiecare weekend!

Târgul va fi deschis zilnic până pe 8 ianuarie 2023, de luni până vineri, între orele 16.00 – 22.00 și sâmbătă – duminică, între orele 12.00 – 22.00, în parcarea clădirii de birouri United Business Center 0, iar accesul este gratuit.

Şi anul acesta, Roata Panoramică te va purta cât mai sus, pentru momente unice şi imagini „la cel mai înalt nivel”. Roata are o înălţime de 30 de metri, 18 gondole a câte 4 locuri fiecare, iar o sesiune „în aer” durează aproximativ 10 minute. După ce ai admirat oraşul şi luminiţele lui de la înălţime, urcă-te în caruselul cu lanţuri sau într-o maşinuţă de la Autodrom!

„Winter in MY TOWN” a pregătit şi căsuţe rustice din lemn, împodobite cu luminiţe, de unde vei degusta bunătăţi de sezon, de la comercianţi locali: turtă dulce, kurtoş aburind, dulciuri de casă, mâncare gătită la ceaun, cârnaţi şi alte produse tradiţionale nelipsite de sărbători. Alte căsuţe cu mici surprize te aşteaptă să le descoperi!

Frigul nu te va opri, pentru că vei ține în mâini o cană fierbinte de ciocolată caldă, ceai sau vin fiert aromat. Nu uita de food trucks, unde poţi savura burgeri sau alte dulciuri care îţi vor da un boost de energie pentru o nouă rundă de distracţie!

Între cumpărături, răsfăţ culinar şi distracţie, vizitatorii sunt aşteptaţi la concerte şi spectacole. Pe scenă vor urca copii, artişti şi grupuri care vor cânta colinde şi melodii tradiţionale, iar ansambluri folclorice vor întregi atmosfera de sărbătoare cu spectacole de datini şi tradiţii de iarnă.

Vino la „Winter in MY TOWN” să te bucuri de spiritul Crăciunului! Te vei bucura împreună cu familia şi cei dragi de atmosfera magică, de neuitat a sărbătorilor de iarnă.

