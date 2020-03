Se aşteaptă demararea lucrărilor de construcţie pentru extinderea la patru benzi a drumului spre Moşniţa Nouă

Drumul Timișoara – Moșnița Nouă are constructorAm promis. S-a întârziat. M-ați criticat. Am insistat. Am reușit! Drumul Timișoara – Moșnița Nouă, una dintre cele mai aglomerate șosele, în zilele obișnuite, are, în sfârșit, constructor! Și sper ca lucrurile să rămână așa.Suntem în ultimele zile în care se mai pot depune contestații. Îmi doresc, însă, ca firmele implicate să înțeleagă importanța acestui proiect pentru comunitate, să dea dovadă de respect și profesionalism. Urmează ordinul de începere a lucrărilor, în cel mai scurt timp posibil! Proiectul lărgirii la 4 benzi a porțiunii de 4,1 kilometri din DJ 592, are o valoare de peste 30 de milioane de lei, din bugetul Consiliului Judetean Timiș, dar și prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Lucrările ar trebui să fie gata în 9 luni de la deschiderea șantierului. Nu a fost nicio zi, chiar și în această nebunie generată de Coronavirus, în care să nu fiu întrebat de drumul Timișoara – Moșnița Nouă. Veștile bune trebuie să circule! #dezvoltamtimisulimpreuna#timisoaramosnita#impreunamaiputernici