Se califică PSD pentru un 7-0?

Este uluitor cum au căzut zarurile. Așa cum au căzut, PSD, cu toate frământările sale interne, are toate șansele să bată la scor în București. Este posibil să facă un 7-0. Cu alte cuvinte, să ia toate primăriile de sector și Primăria Generală a Capitalei. Pentru frontul anti-PSD, căruia niciodată nu am să-i spun Dreapta românească, ceea ce poate urma va fi o nenorocire. Un semnal catastrofal pentru viitoarele alegeri parlamentare. Să numărăm deci bob cu bob.

Cea mai strânsă bătălie din sectoarele Bucureștiului va avea loc între neo-marxista Clotilde Armand, susținută de statul subteran, de USR-PLUS și de PNL și Dan Tudorache, de la PSD. Simpatizată sau antipatizată de unii și de alții, această Clotilde Armand a fost la un pas de câștiga în urmă cu patru ani primăria. A pierdut la mustață – partizanii ei spun chiar că a fost ușor furată – și a continuat netulburată să sifoneze bani de la stat, în tot felul de afaceri dubioase de consultanță. Se va bate cu Dan Tudorache, care beneficiază de statutul său de primar PSD și de susținerea câtorva specialiști de marcă în strategie politică. Pe care îi veți remarca pe parcursul campaniei electorale. În general, sectorul 1 a fost anti-PSD. În prezent însă nu se știe câți dintre locuitorii acestui mare oraș în oraș, care cumulează cele mai consistente impozite din București, ar fi dispuși să o mai crediteze pe Clotilde Armand și cu atât mai puțin partidele care o susțin, respectiv PNL și USR-PLUS. Pe post de iepuraș, va defila în această demonstrație electorală Ioana Cristian de la PMP. Dacă va evolua bine, este de presupus că va smulge exact voturile care vor face diferența între o victorie și o înfrângere a doamnei Clotilde Armand.

La sectorul 2 reintră în forță Neculai Onțanu, unul dintre cei mai experimentați edili ai Capitalei, care s-a retras temporar ca o consecință a unui dosar penal făcut politic și care le-a explodat procurorilor în față. Acesta va fi susținut nu numai de PSD, ci și de PPUSL, partidul lui Dan Voiculescu. Și, implicit, de forța mediatică pe care acesta o are în spate. Pe partea cealaltă a străzii, identificată cu frontul anti-PSD, va defila un cvasi-necunoscut. Radu Mihaiu, susținut de PNL și de USR-PLUS. Și, uluitor, din nou Ludovic Orban și-a dat cu stângul în dreptul, blocându-i lui Dan Cristian Popescu, destul de bine cotat, posibilitatea de a candida. Înfuriat, întărâtat peste măsură, după ce a doua oară a fost aruncat peste bord în alegeri consecutive de către conducerea PNL, acesta declară ferm că va candida. Probabil ca independent. Dacă da, va șubrezi poziția lui Radu Mihaiu și îi va asigura o adevărată magistrală spre succes experimentatului Neculai Onțanu. Posibil deci și chiar probabil un al doilea punct în favoarea PSD pe tabela de marcaj electorală.

Situație interesantă la sectorul 3. Acolo se confruntă aparent Robert Negoiță, un primar în funcție bine cotat de către locuitori, trecut însă zilele trecute cu arme și bagaje în barca Pro România, cu Dan Moraru, susținut de PNL, dar care, după opinia mea, este pe post de iepuraș. În timp ce Robert Negoiță, sub aspectul votului politic, nu neapărat al votului pe persoană, își pierde o parte din susținere prin trădarea de ultimă oră în favoarea Pro România, care nu are o priză substanțială în sector, din spate vine în forță un adevărat elefant al frontului PSD din București. Aurelian Bădulescu. Acesta este viceprimar, va fi susținut în forță de PSD, dar, atenție, și de Gabriela Firea, care-i va transfera o parte din popularitatea ei. Bădulescu are șanse mari de a câștiga. Va fi totuși după opinia mea cea mai disputată primărie din București.

Și în sectorul 4 situația pare a fi tranșată. Tot în favoarea unui candidat PSD. Dan Băluță. Actualul primar în funcție. Din nou se joacă o carte în care scorul pe persoană va fi întărit de scorul politic al partidului. Până una alta, Dan Băluță se bate cu un simplu iepuraș, Simona Spătaru de la USR-PLUS, susținută cu chiu cu vai și de PNL.

O luptă interesantă se va da în sectorul 5 al Capitalei între primarul în funcție, Daniel Florea, susținut de propria notorietate, dar și de PSD, și doi iepurași cu mare notorietate, Marian Vanghelie, scos din cirucuitul politic de ani buni sub presiunea unei părți a statului subteran și a Direcției Naționale Anticorupție, și care nu se bucură de niciun fel de susținere cât de cât consistentă din partea PSD, și Cristian Popescu Piedone, care atunci când a demisionat din poziția de primar într-un alt sector a făcut fatala declarație conform căreia se retrage definitiv din politică. În ciuda calităților sale, această lipsă de consecvență îi va fi fatală.

Și, în fine, în sectorul 6, din nou o confruntare între un primar în funcție, tot PSD, cu o notorietate mai degrabă pozitivă decât negativă și un neica nimeni, nominalizat candidat doar ca să fie, Ciprian Ciucu, susținut de PNL și USR-PLUS. Acesta, deși nu este creditat cu mari șanse, va avea un serios handicap, prin intrarea în cursă a unui alt candidat din partea frontului anti-PSD, Ștefan Florescu.

Există deci toate premizele ca PSD să obțină un succes absolut la nivelul sectoarelor Bucureștiului, cel puțin în ceea ce privește pozițiile de primari. Dar, în funcție de succesul acestora, sunt șanse la fel de mari ca și scorul politic să fie finalmente în favoarea PSD. Mă refer la majoritățile din consilii.

Iar bomoboana pe coliva frontului anti-PSD se va numi – e din ce în ce mai cert – Gabriela Firea. Indiferent cât de mult va fi aceasta mitraliată de către cea mai importantă gură de tun din arsenalul frontului anti-PSD, respectiv de către Traian Băsescu, prin poziția acestuia de candidat susținut de PMP, un partid de cel mult 6% în București, voturile acestuia în final vor fi smulse de la Nicușor Dan. În plus, așa cum bine a remarcat Bogdan Tiberiu Iacob, cel mai strălucit arheolog al presei române, prin ciudata combinație, putem să-i spunem mezalianță, dintre Nicușor Dan, USR-PLUS și PNL, partidele care-l susțin își vor da în cazul unui eșec cât se poate de probabil cu piciorul stâng în piciorul drept. Pentru că Nicușor Dan, candidând sub aspect juridic ca independent, în cazul în care nu va câștiga, va irosi și voturile politice ale celor două partide. Și nici măcar nu va mai ajunge consilier.

Așa stând lucrurile, eu nu mă aștept la prea mari surprize în Capitală. Dimpotrivă, sunt aproape sigur că prognozele de mai sus se vor confirma.

