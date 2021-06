Se caută luptători în război cu boala!

Ce înseamnă familia pentru tine? E acel loc în care te simți ca acasă, unde știi că ușa va fi deschisă oricând vei avea nevoie, un mediu în care ești în siguranță, un colț unde fiecare rană e vindecată.

Dăruieșteviata.ro recrutează luptători în războiul cu boala! ”Construim Primul Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă. Înrolează-te și tu în luptă, alături de copiii-veterani! Vrem să ajungem la 100.000 de noi luptători!. Inima Spitalului Județean din Piatra Neamț, secția de Terapie Intensivă, a ars în întregime în incendiul din noiembrie. Contribuie la refacerea ei!”, este mesajul către cetățeni.

14 mai, ziua în care Iris a renăscut, iar odată cu ea și noi, părinții

”Iris, o fetiță curioasă și sociabilă, de 2 ani și jumătate, care ne-a vizitat la birou și ne-a cucerit prin gingășia ei, nu a avut niciun semn de boală. Însă, o tumoare imensă i-a crescut lângă ficat și a fost nevoie să treacă prin două intervenții chirurgicale pentru a fi salvată”, susțin organizatorii. ”Am primit o nouă viață. Deși am fost zguduiți din toate punctele de vedere, am ajuns să cunoaștem mai îndeaproape esența vieții, să ne bucurăm mai mult, să fim mai fericiți și generoși. Am ales să donăm pentru o schimbare reală.”, spune Bianca, mama lui Iris.

Iris nu e singurul copil care s-a îmbolnăvit. Zeci, sute, mii de copii și adolescenți trec prin experiența unei boli grave. Alături de părinții lor.

Pentru copii și familiile lor, #NoiFacemUnSpital, un loc ca Acasă

Împreună, #NoiFacemUnSpital. Un loc unde cadrele medicale pot trata în condiții de siguranță. Un loc unde copiii să își poată trăi copilăria și să își vindece rănile. Un loc unde mamele vor putea găsi sprijin. Un loc ca acasă.

Spitalul Viitorului se va transforma într-un campus medical, format din două clădiri, în care micuții pacienți vor beneficia de tratament multidisciplinar și de cele mai performante tehnologii aici, în România, acasă. Continuăm împreună cel mai curajos proiect care va schimba felul în care micuții pacienți și familiile lor primesc îngrijire”, este mesajul organizatorilor.

