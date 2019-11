Se colectează deșeuri periculoase in ZONA 1 Timiș rural

RETIM Ecologic Service SA și ADID Timiș derulează în perioada 1 noiembrie – 2 decembrie 2019, o nouă campanie de colectare a deșeurilor periculoase în zona 1 Timiș rural – Bucovăt, Variaș, Sânandrei, Șandra, Iecea Mare, Parța, Pișchia, Fibiș, Mașloc, Cărpiniș, Cenei, Checea, Cărpiniș, Foeni, Otelec, Uivar, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Satchinez, Biled, Giulvăz, Peciu Nou, Săcălaz.

Cetățenii din această zonă vor putea depune deșeurile periculoase prin aport voluntar în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare menționate în tabelele atașate.

Deseuri periculoase sunt: ambalaje care conțin reziduri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase, ambalaje metalice care contin o matrica poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase, vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase; baterii și acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii și acumulatori nesortate conținând aceste baterii, solvenți, acizi, alcali, uleiuri și grăsimi, altele decât cele comestibile, detergenți cu conținut de substanțe periculoase, butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase, deșeuri din lemn cu conținut de substante periculoase, pesticide, deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase.

Nu se colecteaza: deșeuri municipale, biodegradabile, vegetale,deșeuri periculoase, industriale (inclusiv cele rezultate din producție), construcții si demolări, echipamente electrice si electronice și ambalaje.

ATENTIE!!! Deșeurile periculoase se păstrează in gospodărie până în momentul colectării și nu se depun pe domeniul public în afara programului de colectare.

Punctele de colectare din fiecare localitate, precum și intervalul orar, sunt menționate în tabelele alăturate și pe www.retim.ro/stiri

