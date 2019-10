Se goleşte complet clădirea de pe strada Mărăşeşti, după ce pacienţii de la Radioterapie sunt trimişi în altă parte

Centrul cultural gândit de Primăria Timişoara pe strada Mărăşeşti e aproape să devină realitate. De aici a fost mutată Dermatologia Spitalului Municipal, iar în curând se trece la aceiaşi operaţiune şi pentru bolnavii care trec pe la Radioterapie. Acolo se vor muta, în schimb, centrele culturale francez şi german, fiind aşteptate şi alte iniţiative de acest fel.

Clădirea istorică unde a fost sediul Clinicii de Dermatologie, dar unde se află şi acum spaţiile ocupate de pacienţii de la Radioterapie, va deveni sediu pentru centrele culturale franceze şi german. Prima parte „medicală” a fost deja mutată, acum urmează şi bolnavii de cancer, iar aceştia vor fi mutaţi într-o hală aparţinând celor de la STPT. Dar vor fi condiţii mai bune acolo, garantează Robu. Clădirea respectivă e goală de mai mult de un an, dar pacienţii respectivi nu au fost mutaţi mai devreme pentru că … sunt hârtii de întocmit, Robu a vorbit şi de ceva licitaţie, dar, în final, Spitalul Municipal nu va fi proprietar al clădirii, ci doar chiriaş. Înainte, în aceiaşi hală fusese amenajată o şcoală, săli de clase pentru copiii din clasele mici de la Lenau. Ulterior, pentru aceştia s-a găsit o altă soluţie, iar acum e loc destul în hala de pe Intrarea Doinei şi pentru bolnavii de cancer.

„Astăzi, am fost cu cei de la Ambasada Franței, de la Centrul Cultural Francez, la clădirea de pe Mărăşeşti, să le arăt proiectul de reabilitare a clădirii, pentru a o pune la dispoziție centrului cultural Francez și celui German. Am fost într-un marş forţat de la primăriei pe Mărăşeşti şi înapoi. Noi nu am putut să revitalizăm această clădire pentru că nu am găsit soluții pentru a elibera complet clădirea. Am mutat Dermatologia, dar a rămas o aripă importantă a clădirii ocupată cu bolnavii aflați la radioterapie. Se va muta şi această parte a spitalului municipal, pe Intrarea Doinei, unde a fost acum câțiva ani o hală în paragină. Apoi am făcut acolo o amenajare a ei și am aici mutat elevii claselor mici de la Liceul Lenau. Și acum clădirea a devenit disponibilă după ce pentru elevii de la Lenau am găsit altă soluție mai bună. Acum se lucrează la definitivarea proiectului de acolo, se va face amenajarea propriu-zisă, încât să le oferim pacienților condiții bune. Clar mai bune decât au acum”, a declarat Nicolae Robu.

Pentru a urgenta reamenajarea clădirii de pe Mărăşeşti, primarul spune că va lucra în paralel la proceduri, cu mutarea secţiei de radioterapie. Chiar şi aşa…până în 2021… nicio speranţă…

„Avem de multă vreme definitivat, dar doar acum putem să dăm drumul la proceduri în paralel. Estimez că poate nu la sfârșitul anului 2020, dar în prima parte a anului 2021 pe str. Mărășești va fi totul reamenajat, refuncționalizat și vor putea fi găzduite cele două institute culturale, care sunt prezente cu activitate consistentă în orașul nostru”, a mai spus Nicolae Robu.

Comentarii

comentarii