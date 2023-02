Se întețesc controalele în hotelurile și restaurantele din Timișoara, cu o săptămână și puțin înainte de deschiderea TM2023

Luni, 6 februarie, cu ceva mai mult de o săptămână până la evenimentul de deschidere a programului „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, prefectul județului Timiș, social-democratul Mihai Ritivoiu, spune că le-a cerut instituțiilor de control din subordine să întețească activitățile de control în hotelurile și restaurantele din oraș. Scopul acestor controale nu ar fi amenzile neapărat, ci acela „de a proteja turiștii și de a veni în sprijinul agenților economici”, spune prefectul.

„Săptămâna viitoare are loc deschiderea evenimentului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. Așteptăm vizita a zeci de personalități, ambasadori și demnitari. Am emis astăzi un ordin pentru constituirea unei comisii mixte de control formată din reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, ai Direcției Sanitar-Veterinare și ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului. Vor fi vizate pe parcursul întregului an unitățile hoteliere, restaurantele și firmele de catering din Timișoara și din județ.

Subliniez ce le-am cerut și conducătorilor instituțiilor: demersul are scopul principal de a informa, consilia și verifica. Binențeles, unde se va impune vor fi și amenzi, dar intenția mea este de a proteja turiștii și de a veni în sprijinul agenților economici”, scrie prefectul într-o postare pe rețelele de socializare.

Vă amintim că evenimentul de deschidere va avea loc vineri, 17 februarie, de la ora 19, în Piața Unirii din Timișoara.

