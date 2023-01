Secretele tomatelor Sabinei Vălean din Murani

“Pentru producătorii de tomate, anul 2022 a fost o lecție deschisă, fiindcă ne-am dat seama că nu știam multe, iar canicula ne-a învățat cum să ne descurcăm, în situații de criză. Nu am fost pregătiți pentru asemenea situații extrem de dificile, dar în general, mă declar mulțumită”, spune Sabina Vălean din satul Murani, comună Pischia, Timiș, care exploatează un solar de 300 metri pătrați, dar și în spațiul exterior, unde mai cultivă ardei, vinete și castraveți.

Tripsul -pericolul absolut în 2022

Condițiile climatice dificile din acest an au pus-o pe Sabina Vălean la grele încercări, în primul rând că nu a avut informații de ajuns și pregătire să poată evita efectele distrugatoare ale secetei. La temperaturi ridicate, planta nu mai produce licopen, substanța chimică responsabilă de transformarea fructelor în roșu. Dacă temperaturile exterioare sunt caniculare, procesul de maturare va încetini. Florile de tomate sunt hermafrodite, părțile mascule și femele se găsesc în cadrul aceleiași flori. Polenizarea se realizează cu polen propriu, la temperaturi de 17-24 de grade, iar umiditatea aerului trebuie să fie mai mică de 40%. Prin urmare temperaturile extreme le dăunează. “Ceea ce nu am știut este faptul că, atunci când este foarte cald, roșiile nu dezvoltă acestă subtanță care determină coacerea. Așadar, când sunt temperaturi foarte mari, există un risc ca tomatele să nu ajungă la maturitate, să se coacă. Până la urmă, mă declar mulțumită în acest an și din punct de vedere al mersului pieței, al clienților, dar și al evoluției soiurilor”, a mărturisit Sabina Vălean. Semințele le obține de la stațiunea de cercetare din Buzău sau de la alți producători privați de tomate. În 2022, ea a cultivat 10 varietăți de roșii. De la institutul Florelia din Buzău, a avut soiul Hera, sub formă de ardei, soiul Inima de bivol sau soiul tip Pară. De asemenea de la alți producători a cultivat roșii Ananas portocaliu. “Am soiuri foarte bune, integrate și foarte gustoase, crescute natural sută la sută. Acestea sunt atuurile roșiilor produse de mine să nu zic secretele. Natural înseamnă să nu fertilizezi chimic sau foarte puțin, la nevoie. De obicei, poți fertiliza chimic, dar după o analiză de sol, nu așa la întâmlpare. Fertilizez chimic, prin adăugare de potasiu, numai dacă acest element lipsește din sol. În rest, nu. Potasiu ajută la coacere, iar dacă nu există în sol, va fi foarte greu pentru că roșia să se coacă. De ce Sabina evită tratamentele chimice? ”Eu îmi dau seama după răsaduri dacă plantele sunt bolnave sau nu. De aceea, de obicei, la mine nu apar boli și nu e nevoie de intervenții chimice. Așadar eu plantez numai tomate sănătoase fără riscuri de boli”, dezvăluie unul dintre secretele Sabinei. Totuși, anul acesta, din cauza dezechilibrului atmosferic provocat de temperaturile extreme, în mod neașteptat, a existat un atac de trips, un dăunător foarte periculos, un fel de păianjan care înțeapă frunzele, apoi acestea se usucă. Grav este că tripsul atacă legumele în toate fazele de dezvoltare, de la răsad până la sfârșitul culturii și se localizează în cele mai ascunse părți ale plantei. Tripsii înțeapă țesutul epidermal, frunza, hrănindu-se cu masa fluidă. Apar pete mici albe-argintii cauzate de influxul de aer pătruns în urmă atacului, apoi, frunzele se usucă. Pentru a evita orice alte complicații și tratamentele chimice, doamna Sabina a eliminat plantele. Le-a scos din pământ și le-a aruncat. De fapt, există și puține tratamente eficiente. Anul acesta atacul de trips a adus o pierdere de 20% la plante, dar a fost recuperată. Răsadurile rămase au produs foarte bine și au compensat la producție. Marea problema a fost coacerea mai dificilă anul această din cauza căldurii excesive. Totuși, în final când Sabina a tras linia, nu a ieșit pe minus. Dimpotrivă.

Prețul energiei electrice – o problemă

Sabina Vălean are o piață asigurată de rețeaua de prieteni și cunoștințe care au încredere în produsele ei, i le cumpără și i le recomandă și altora, fiindcă știu că sunt sănătoase. Nu vinde în piață, fiindcă nu are timp și să aibă grijă de solar, să culeagă și să stea la tarabă. E o pierdere de timp prea mare. O dată la două – trei zile, pregătește comenzile. De asemenea, este înscrisă în grupul de facebook “Susțineți producătorii locali din Timiș și Arad”. De doi ani de când este integrată în acest grup, tot timpul a avut comenzi. Oamenii sunt foarte interesați de produsele autohtone oferite de producătorii locali. Știu că sunt mult mai sigure și sănătoase, decât cele de la supermarket aduse din Turcia sau Olanda. Comenzile vin de la cetățenii din Timișoara, care deja sunt stabili. Din păcate, doamna Sabina nu are sprijin de la MADR. Solariu ei este mai mic de 1.000 metri pătrați și nu poate primi cei 3.000 de euro. Cu costul energiei nu a avut probleme până acum. În primul rând, solariul are sistem de protecție a plantelor, dar trebuie încălzit numai iarnă. Sabina are un model propriu și sigur de creștere. Plantează la începutul lunii mai sau la mijlocul lunii aprilie, când permite timpul. Numai la creșterea răsadului utilizează căldură, fiindcă începe mai repede. Până acum a folosit energia electrică pentru producerea încălzirii, dar fiindcă curentul electric s-a scumpit de trei – patru ori, anul acesta, a utilizat sobă pe lemne pentru pentru producerea încălzirii serei. Lemnele le-a avut în gospodărie. Nici nu a trebuit să le cumpere. “Nu generez costuri mari, fiindcă roșiile se dezvoltă cel mai bine în anotimpul cald. În extra sezon nu e roșie. Problema este că prea multă căldură nu face bine roșiei cum a fost în acest an. A mers bine, doar că fructele nu s-au înroșit cât ar fi trebuit. Coptul a fost foarte încet. Căldură extremă le-a dat sistemul de coacere peste cap”. Soiul Inima de bivol produs din semințe din Bulgaria este preferatul Sabinei. Acesta este un soi tradițional, nu un hibrid. De aceea este așa bun. Are pulpă foarte densă și gustoasă. Când o tăi, rămâne că o fleică întinsă. Roșiile Inimă de bivol roșu sunt un soi tradițional bulgăresc, cu creștere nedeterminată, caracterizat prin formă de inimă a fructelor. Este unul dintre cele mai populare, datorită randamentului mare și a calității produselor. Al doile soi preferat este Pară, numit așa fiindcă pulpa are consistența unei pere, obținut de la institutul din Buzău. Acesta este un soi semitimpuriu nedeterminat foarte productiv. Fructele au culoare roșie, sunt mari, seamănă cu o pară mare, dar au nervuri, cu greutatea medie de 200-220 grame. Pulpa este consistentă și extrem de gustoasă. Cel mai inedit soi este Nelumi, denumire dată după numele Luminiței Poujade, o producătoare de tomate cu cetățenie romăna și franceză din Cheglevici județul Timiș. Nelumi este un soi nou foarte gustos și foarte apreciat de clienți. Luminița Poujade în 2020 a cultivat 160 de varietăți de tomate roșii, negre, indigo, portocalii sau albe, dintre care 140 noi, iar semințele le-a primit de la colecționari prieteni din toată lumea. “Luminița a avut un eveniment la Buzău, iar cercetătorul care studia acest soi i-a dat numele doamnei Lumi, plus prefixul ”ne”, de la Nelu. Semințele le-am primit de la domnul ing. Costel de la institutul din Buzău, înainte să o cunosc pe doamna Poujade. Tomatele sunt negre în degrade la culoare pe măsură ce se coc, dar pulpa rămâne roșie când o tăi”, a explicat producătoarea din Murani, Timiș.

