Secția de Nefrologie a Spitalului Județean Timișoara, focar de Covid 19?

În plină criză pandemică, în miezul uneia dintre cele mai grave momente ale omenirii din acest mileniu, minciuna, din nou, ”stă cu regele la masă”. Avem, zilnic, imaginea luptei pe care o duc medicii din România cu virusul, dar și cu incompetența, cu un sistem care a fost golit de valori, de surse, dar și de caractere.

Secția de Nefrologie a Spitalului Județean Timiș, condusă de profesor univ. dr. Adalbert Schiller, devine proba ignoranței și a relei intenții în echilibrarea unei situații greu de înțeles. Pentru asta, iată, povestea adevărată a unei întâmplări situată cel puțin la granița între încălcarea eticii, dar și a legislației. Ieri, 23 martie, 2020, în cursul zilei, a fost adusă pe secția amintită, o pacientă de la Nefromed, care necesita dializă. Problema era că pacienta avea febră! Șeful secției a cerut testarea pentru Coronavirus, iar asistentele medicale, desigur, au cerut echipament medical corespunzător. Ele ar fi trebuit să beneficieze, așa cum confirmă chiar directorul spitalului, domnul dr. Raul Pătrașcu, de halat steril impermeabil, mănuși, mască simplă și vizier, sau mască ffp2/ffp3 și ochelari. Au primit, în schimb, două măști simple, nu pentru criza în care ne aflăm. Mai mult, li s-a spus că mănușile pe care vor utiliza sunt ”cu porția”.

Reacția asistentelor, în mod special a uneia dintre ele l-a deranjat pe doctorul Schiller, care a reacționat exact după modelul dictatorial al celui ce confundă spațiul public cu cel privat, proprietatea publică cu cea privată, și a detonat: ”Nu vă mai isterizați, dacă nu vă convine, demisionați!”. Șocată, angajata care muncea în Spitalul Județean Timiș de peste 20 de ani, a demisionat….

Avem o asistentă medicală cu atitudine etică, cu demnitate, în minus. Cine dorește asta? Un șef de secție, mare fumător (treaba lui!), care fumează NESTINGHERIT de NIMENI, în spital public, (treaba noastră!) sub o legislației destul de fermă, în văzul angajaților, fără pic de decență! Despre domnul Schiller îmi doream să am o imagine mai bună, părea un domn educat, are o faimă bună ca medic, dar iată, iasă la iveală cât este de important caracterul! Cum a respectat legislația? Cum își apără personalul? Cum adică, dacă cineva nu vrea să se expună riscului infectării, să plece acasă? Ce etică este aceasta? Sau nu mai contează?

După disputa din spital, au sosit pe secție… două halate complet necorespunzătoare! Spre seară, un echipaj UPU a efectuat alte analize aceleiași paciente, concluzia logică fiind că personalul se temea clar de Covid 19. În plus, s-a cerut ca nimeni să nu mai intre în salonul respectiv. Din păcate, dacă se va confirma virusul, asistenta șefă, Elena Borza, cea care până la urmă a efectuat cele cerute de șeful său, a intrat în salon fără protecție corespunzătoare!

Cine va răspunde pentru toate acestea?

Din păcate, redacția Ziua de Vest primește mereu, multe semnale despre modul în care medicii și asistentele nu sunt protejați. Unele informații vin dinspre Spitalul Municipal, altele dinspre Spitalul CFR, angajații sunt disperați, fără echipamente de protecție corespunzătoare, fără soluții dezinfectante autentice, fără acoperirea minimă de care cei care salvează vieți au nevoie la rândul lor, pentru a-i salva pe alții.

Am solicitat opinia directorului Spitalului Județean Timiș, doctor Raul Pătrașcu, care spune: ”Voi face o anchetă administrativă, este inadmisibil să se întâmple așa lucrurile și, fără nicio reținere față de numele sau faima cuiva, voi face ceea ce legea îmi cere!”

În speranța că pentru completarea tabloului imaginii Secției de Nefrologie ar fi necesar, iată, din mulțimea de informații, una bizară: în plină carantină a Spitalului Județean, pe secție, în urmă cu ceva vreme, a fost admisă vizitarea unui bolnav, dintr-un clan ”de mătase și bogat” de lângă Timișoara, de către un grup de ”băieți cu dinții de aur”… Inadmisibil. Pentru asta există martori!

Un strigăt, o atitudine fermă, o probă de demnitate. Mulțumesc sursei noastre care a avut curajul de a vorbi și de a pune la dispoziție probele pentru cele afirmate!

