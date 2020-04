Secția de neonatologie a Med Life Genesys, închisă după ce trei cadre medicale au fost testate pozitiv cu coronavirus

Activitatea Secției de neonatologie din cadrul clinicii Medlife Gensys a fost suspendată, după ce trei cadre medicale au fost testate pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba de două asistente și o infirmieră care au prezentat simptome și care erau deja în izolare la domiciliu. Astfel, conform protocolului de la Ministerul Sănătății, s-a trecut la suspendarea activității secției pentru dezinsecție și testarea tuturor pacienților care se aflau la acel moment în secții.

„Pentru siguranta pacientilor si a intre gpersonalului medical din cadrul unitatii noastre, inca din prima zi de alerta cu privire la limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2, au fost luate masuri de protectie speciale urmand atat recomandarile OMS cat si cele ale autoritatii de sanatate publica. Astfel, la intrarea in unitate a fost amplasat un filtru pentru triajul tuturor pacientilor, acestia fiind echipati cu masca de protectie si manusi; atat in receptii, cat si in cadrul clinicii au fost suplimentate dispenserele cu solutii dezinfectante, s-a facut triajul riguros al intreg personalului medical si dotarea lui cu echipamente de protectie corespunzatoare, au fost amplasate sisteme UV pentru dezinfectia continua a aerului si suprafetelor. Împreună cu medicul epidemiolog am recalibrat fluxurile interne, astfel încât gravidele, pacienții oncologici, pacienții cu diabet, pacienții cu boli cardiovasculare sau alte patologii sa nu se intersecteze cu pacienții care se confruntă cu afecțiuni respiratorii acute (simptomatologie similară celei înregistrate încazul COVID-19). Pentru pacientii spitalului a fost creat un circuit separat.

La nivel de grup MedLife, in ultimele doua saptamani, a fost efectuat un amplu proces de testare preventiv, in cadrul caruia au fost testate peste 800 de cadre medicale. In urma procesului de testare, au fost confirmate pozitiv doua asistente medicale si o infirmiera din cadrul spitalului nostru. Persoanele confirmate pozitiv au fost imediat izolate, iar activitatea in cadrul spitalului a fost suspendata. Dorim sa subliniem faptul ca niciunul din medicii nostri nu a fost confirmat pozitiv. In cursul zilei de ieri a fost facuta o noua testare intreg personalului medical cu rezultat negativ, pentru a-i tine sub monitorizare.

La nivelul spitalului a fost demarat un proces amplu de dezinfectie si sterilizare, si sub supravegherea Directiei de Sanatate Publica locala facem toate demersurile pentru a ne relua activitatea in urmatoarele zile, cel mai probabil incepand de joi. Este foarte important ca viitoarele mame care ajung in maternitatea noastra sa se simta in siguranta. De aceea, aditional personalului medical care va fi testat periodic, vom testa si gravidele inainte de internare pentru a le proteja si a proteja in egala masura cadrelemedicale. Preocuparea noastra primordiala ramane grija pentru pacienti si grija pentru personalul medical.

Este nevoie in aceste momente sa fim prezenti in unitatile medicale si sa venim in sprijinul pacientilor si ne dorim ca toti cei care ne trec pragul in aceasta perioada sa fie in siguranta si sa beneficieze, ca si pana acum, de cele mai sigure conditii de diagnostic si tratament. Multumim pe aceasta cale cadrelor medicale care ne sunt alaturi”, au transmis reprezentanții clinicii, conform specialarad.ro.

Comentarii

comentarii