Security challenges in the Balkans. La Timișoara, experți din 9 țări au dezbătut amenințările la adresa securității Balcanilor. 4 peneluri

Vineri 17 iunie 2022, Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu asociația New Strategy Center, a organizat astăzi a șasea ediție a conferinței internaționale „Security challenges in the Balkans”, desfășurată sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe din România.

Conferința, devenită deja tradiție, reunește reprezentanți ai corpului diplomatic, ai mediului de afaceri, ai mediului academic, oficiali și experți din cadrul NATO, din România, Marea Britanie, Franța, Germania, Ungaria, Ucraina, Serbia și Bosnia și Herțegovina.

Evenimentul a consolidat tradiția acestei conferințe, unice pentru regiunea Banatului, aducând la Timișoara invitați cu experiență profesională semnificativă, profesioniști cu anvergură care au ghidat dezbaterile despre provocările clasice și emergente de securitate din regiunea Balcanilor.

Temele incluse pe agenda evenimentului au făcut apel la suita provocărilor de securitate din regiunea Europei de Sud-Est în contextul războiului din Ucraina, inventariind modalitățile de contracarare a amenințărilor clasice și hibride din regiunea Balcanilor. Conferința a reiterat mecanismul de reziliență prin educație, ca instrument de construire și consolidare a stabilității în Balcani. Temele abordate au fost analizate de oficiali și experți români, din cadrul NATO, din Maria Britanie, Franța, Germania, Ungaria, Ucraina, Serbia și Bosnia Herțegovina. Organizată la complexul Senator din Timișoara, conferința a beneficiat de prezența unor reprezentanți ai corpului diplomatic și ai mediului academic și de afaceri din România.

Deschiderea oficială a evenimentului a beneficiat de intervenția Rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea, Președintelui New Strategy Center, Ionel Nițu, și Primarului Municipiului Timișoara, Dominic Fritz. De asemenea, deschiderea evenimentului a fost marcată de un mesaj special din partea Prim-Ministrului României, Nicolae Ciucă, care a subliniat contextul internațional de securitate „supus unui număr de amenințări și provocări despre care credeam că sunt de domeniul trecutului”. Premierul a accentuat importanța procesului de extindere a Uniunii Europene, acesta fiind bazat atât pe responsabilitatea UE cât și pe „voința politică a candidaților de a-și atinge angajamentele asumate în procesul de aderare”. Cu acest prilej, a fost confirmată importanța strategică a regiunii și utilitatea unei platforme de dezbatere de acest tip, care aduce împreună atât expertiza independentă, cât și internațională.

Printre vorbitorii înscriși în panelurile de dezbateri s-au aflat oficiali și experți din mai multe țări, precum Ovidiu Raețchi, Președintele Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență din cadrul MAE, Stuart Peach, reprezentantul special al Primului-ministru din Marea Britanie pentru Balcanii de Vest, Christiane Hullmann, director din Oficiul Federal de Externe al Germaniei, generalul (ret.) Leonardo Dinu, din partea Consiliului Științific NSC, generalul (ret.) James Everard, fost comandant adjunct al Forțelor Aliate din Europa (DSACEUR), profesor Mário Lino Barata Raposo, Rector al Universității Beira Interior, Portugalia, profesor Florin Drăgan, Rector al Universității Politehnica Timișoara, Mihai Precup, Secretar de Stat în Ministerul Finanțelor, Titus-Constantin Bălan, Cybersecurity Solution Manager and Head R&D Transversal Programs, Atos, România, dar și alți invitați de marcă.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Este de acum o evidență că războiul din Ucraina are un impact major asupra stabilității întregului continent european și induce o instabilitate suplimentară în zona Balcanilor. În timp ce în plan internațional criza ucraineană ocupă prima linie a preocupărilor, conferința organizată de UVT și New Strategy Center, desfășurată la Timișoara, a făcut posibilă o necesară analiză asupra evoluțiilor și consecințelor crizei internaționale asupra Balcanilor, din punct de vedere politic, militar, economic, și a structurat rolul educației în reziliența globală. Ne bucură faptul că deja putem vorbi de o tradiție și că acest eveniment a ajuns la a șasea ediție.”

Panel I. Challenges of the South East Europe in the Context of the War in Ukraine and Post-Pandemic Crisis

Primul panel al conferinței a beneficiat de prezența unor oficiali și experți de renume în domeniu, precum dl. Ovidiu Raețchi, Președintele Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, România, Sir Stuart Peach, Trimisul Special al Prim-ministrului în Balcanii de Vest, din Marea Britanie, Ambasadorul Alain Le Roy, fost Secretar General al Serviciului European de Acțiune Externă, Franța și dna. Christiane Hullmann, șef de divizie a Ministerului Federal de Externe în Balcanii de Vest, Germania. Discuția a fost moderată de Ambasadorul Gheorghe Magheru, membru al Consiliul Științific al New Strategy Center.

Având în vedere atenția sporită asupra Flancului Estic și a regiunii Mării Negre, România și partenerii săi regionali trebuie să abordeze provocarea de a-și consolida reziliența în toate sectoarele. Din perspectiva Marii Britanii, care rămâne dedicată integrării euro-atlantice a Balcanilor de Vest, nu putem permite ca problemele politice și alte crize să se transforme în probleme de securitate, care ar risca să se extindă asupra întregii regiuni. Un astfel de exemplu sunt tendințele secesioniste din Bosnia și Herțegovina, alimentate de influența energetică a Rusiei și de campaniile sale de dezinformare. Asemenea probleme urmează să fie rezolvate, după cum sugerează poziția franceză, prin unitatea UE: facilitarea procesului de extindere prin stabilirea de dialoguri puternice cu capitalele din Balcanii de Vest și deblocarea veto-ului bulgar. Problemele de securitate de pe întreg continentul ar trebui abordate printr-o „comunitate politică europeană”, un format care să includă toate statele care doresc să coopereze cu Uniunea Europeană. Germania este de acord că stabilitatea regională poate fi asigurată doar prin integrarea europeană a Balcanilor, sub forma aderării depline la UE, dar fără a compromite responsabilitățile candidaților de a-și respecta angajamentele. Este important de subliniat rolul Procesului de la Berlin în abordarea agendei politice, economice, energetice și de mediu a viitorilor membri UE.

Panel II. Countering Classic and Hybrid Threats in the Balkans area. Steps for a Resilient Region

Al doilea panel s-a concentrat pe metode de contracarare a amenințărilor clasice și hibride, care să sprijine statele să devină mai coezive, mai reziliente și mai capabile să își gestioneze tensiunile interne. Regiunea Balcanilor este afectată de probleme precum lipsa unor sisteme democratice funcționale, slăbiciuni economice, dependențe energetice, dispute teritoriale nerezolvate și lipsa de încredere în instituțiile statului și a organizațiilor internaționale. Toate aceste probleme riscă să fie folosite și manipulate de actori terți, cu interese în regiune. Discuția a subliniat nevoia unei abordări clare, coerente și de lungă durată atât a UE, cât și NATO în această regiune, adaptată contextului actual marcat de competiție geopolitică. În cadrul discuțiilor, a fost subliniată nevoia consolidării unui centru de fuziune, capabil să ajute la o bună planificare și o bună execuție a unor acțiuni coordonate la nivel regional. Acest centru de fuziune trebuie să fie conectat la societatea civilă.

De asemenea, pentru a aborda problemele create de campaniile de dezinformare și propagandă, este nevoie de un set de măsuri eficiente de informare și dezvoltarea unui nivel mai ridicat de alfabetizare mediatică în rândul populației. Așa cum este subliniat și în Strategia Națională de Apărare a Țării, România este implicată și intenționează să își intensifice eforturile la nivel regional, prin proiecte de cooperare în domeniul apărării și alte activități comune, menite să consolideze interoperabilitatea și buna coordonare dintre statele balcanice.

Discuția a fost moderată de Gl. mr. (rez.) Leonardo Dinu, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, căruia i s-au alăturat ca speakeri Gen. (rez.) Sir James Everard, fost locțiitor al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Președinte de Onoare al Consiliului Consultativ Internațional al New Strategy Center, Gl. mr. John Mead, Locțiitorul Șefului de Stat Major pentru Planificare din cadrul Comandamentului Forțelor Aliate Întrunite Napoli, Marea Britanie, Gl. mr. Ciprian Marin, Comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, dl. Srecko Latal, coordonator regional al Balkan Investigative Reporting Network (IBRD), Bosnia și Herțegovina și dl. Bojan Elek, Director Adjunct al Belgrade Centre for Security Policy, Serbia.

Special Session. Turkish-Russian Relations and their Impact on the Region. Presentation of a New Strategy Center Study

Sesiunea specială a conferinței s-a concentrat pe un nou studiu lansat de New Strategy Center, intitulat „Squaring the Circle: The (Improbable) Quest for Strategic Equilibrium in Turkish-Russian Relations”, scris de dl. Horia Ciurtin, expert al New Strategy Center. În cadrul discuției, autorului i s-a alăturat generalul (rez.) Sir James Everard, fost Adjunct al Comandantului Suprem Aliat în Europa (DSACEUR) și președinte de onoare al Comitetului Consultativ Internațional al New Strategy Center, Marea Britanie, care a contribuit cu o introducere în cadrul lucrării. Discuția a fost condusă de Ambasadorul Doru Costea, Membru al Consiliului Științific al New Strategy Center.

Analiza își propune să completeze percepțiile actuale despre Rusia și Turcia, deoarece eforturile anterioare s-au concentrat doar pe influența acestor actori asupra Balcanilor și a regiunii Mării Negre, neglijând dinamica relațiilor bilaterale dintre aceștia, caracterizate atât de cooperare, cât și de competiție. Relația ruso-turcă ar putea fi, totuși, „întinsă până la limite” de războiul din Ucraina. În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, speakerii au discutat scopurile și metodele politicii externe a Turciei, nu numai față de Rusia în contextul războiului din Ucraina, ci și în relația cu alți actori importanți pentru Ankara.

Panel III. Building Resilience Through Education: The Case for the Balkans

Cel de-al treilea panel al conferinței Security Challenges in the Balkans a abordat metodele de creștere a rezilienței naționale prin intermediul educației, cu precădere în zona Balcanilor. Discuția a beneficiat de o expertiză variată, fiind moderată de prof. Silviu Rogobete, Universitatea de Vest din Timișoara, căruia i s-au alăturat ca speakeri prof. Mário Lino Barata Raposo, Rector al Universității Beira Interior, Portugalia, prof. asoc. Florin Drăgan, Rector al Universității Politehnica din Timișoara, prof. Romiță Iucu, Prorector al Universității București, și prof. asoc. Sanja Knežević, Director al Departamentului pentru Studii Croate, Universitatea Zadar, Croația.

În cadrul dezbaterii au fost prezentate vulnerabilitățile rezilienței Balcanilor și sursele acestora, alături de prezentarea unor modalități de creștere atât a rezilienței naționale, cât și a celei regionale. Principalele surse de instabilitate la nivel regional sunt date de prezența influențelor străine și de activitatea crescută a acestora în domeniul politico-economic. Educația este fundamentul cunoașterii, iar o populație informată este o populație rezilientă. Astfel, contribuția activă a societății civile și educarea populației de la o vârstă fragedă reprezintă fundamentele unei țări stabile. De asemenea, sunt necesare inițierea unor programe de training pentru profesori, care să transmită informațiile esențiale pentru dezvoltarea rezilienței în rândul studenților. La nivelul instituțiilor educaționale este necesar să fie organizate programe interculturale pentru studenți și schimburi de experiență.

Panel IV. Mitigating Risks and Consequences of Severe Crises. How to Ensure a Safer Region through Economic Opportunities?

Cel de-al patrulea panel al conferinței Security Challenges in the Balkans a abordat dimensiunea transformărilor economice internaționale din zona Balcanilor, cu accent asupra alternativelor de abordare ponderată a riscurilor critice de natură economică. Discuția a beneficiat de o largă expertiză, fiind moderată de prof. Cosmin Enache, prorector al Universității de Vest din Timișoara și cadru universitar al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din UVT, care a lansat dialogul alături de dr. Mihai Precup, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor din Guvernul României, domnul Laurențiu Pachiu, Vice Chairman la Energy Policy Group, România, Gen. (rez) Florian Coldea, profesor al Academiei Naționale de Informații și Visiting Professor UVT, și dr. Titus – Constantin Bălan, Cybersecurity Solution Manager and Head R&D Transversal Programs, Atos, România.

