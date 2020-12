Șeful CJ Timiș s-a întâlnit cu reprezentanții investitorilor străini din județ

Președintele CJ Timiș, Alin Nica, s-a întâlnit, în cursul zilei de marți, cu reprezentanții investitorilor germani, francezi și italieni. Mai exact, acesta a primit vizita vicepreședintelui Clubului Economic German Banat, dr. Christian von Albrichsfeld, a președintelui Centrului de Afaceri Franco-Român din Timișoara, Dorin Miron, și a vicepreședintelui Camerei pentru Comerț Italiene pentru România, Vicenzo Moderno.

Una dintre temele discutate a fost ridicarea la Timișoara a unei fabrici de mari dimensiuni specializată în domeniul realizării de biciclete, în ceea ce ar putea fi „bicycle valley” al României, cum informal a fost numit proiectul. Firmele private cu capital străin din Timiș au planuri de dezvoltare și de diversificare a activității.

De exemplu, pentru domeniul automotive, se dorește construcția unui circuit de testare auto, care ar putea avea și aplicabilitate socială, inclusiv în educația rutieră a copiilor, sau chiar în industria producătoare de biciclete. De asemenea, se lucrează la bazele unui viitor institut de inteligență artificială, care să reunească facultățile de profil din Timișoara, punându-se accent pe cyber security, machine learning, cloud computing etc. Președintele Alin Nica a subliniat că toate proiectele care aduc valoare adăugată comunității timișene vor beneficia de sprijinul administrativ al Consiliul Județean, fie sub formă de parteneriat public – privat, fie sub alte forme legale.

Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a adresat celor trei invitația de a face parte din Consiliul de Strategie și Consiliere Economică, organism ce se creează în prezent la nivelul instituției. O altă axă de colaborare lansată de Alin Nica este dezvoltarea învățământului dual, forța de muncă de calitate fiind una dintre principalele cerințe ale mediului privat. De asemenea, acestora le-a fost transmisă invitația de a participa în cadrul unui forum internațional de afaceri România – Ungaria – Serbia. Forumul gândit la nivelul Consiliul Județean are ca scop principal apropiere de vecinii sârbi și maghiari, în contextul viitoarei aderări a Serbiei la UE, cât și a posibilității accesării unui bazin mai larg de forță de muncă.

