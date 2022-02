Șeful CJ Timiș, supărat pe cei de la CNAIR. Sensul giratoriu dintre Centura Sud și drumul de la Moșnița, lăsat neasfaltat

Alin Nica cere public Companiei de Drumuri să rezolve problema apărută la sensul giratoriu creat la intersecția dintre viitoarea centură de sud a Timișoarei și proaspăt reabilitatul drum județean 592, la Moșnița Nouă. Realizarea investiției aparține CNAIR, dar constructorul centurii a lăsat sensul giratoriu neasfaltat, ceea ce duce la probleme legate de siguranța circulației. Nica a cerut chiar și sprijinul Poliției.

”În momentul de față, intersecția dintre DJ592 și viitoarea centură de sud a Timișoarei reprezintă un pericol pentru șoferi, fapt pe care l-am semnalat în repetate rânduri, atât public cât și prin adrese către CNAIR și constructor. Condițiile de siguranță în trafic salvează vieți, astfel că am abordat această problemă și în cadrul întâlnirii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș, unde am solicitat ajutorul Inspectoratului de Poliție Județean. În punctul de întâlnire dintre traseul Timișoara – Moșnița (responsabil CJ Timiș) și centura ocolitoare a municipiului Timișoara (responsabil CNAIR) va fi amenajat un sens giratoriu a cărui realizare se află în sarcina constructorului care se ocupă de varianta de ocolire a municipiului Timișoara. Pentru a evita o eventuală ștrangulare a traficului, am cerut prioritizarea acestei girații, încă din septembrie 2021, când investiția Consiliului Județean Timiș de lărgire la patru benzi a DJ592 se apropia de finalizare”, spune Alin Nica.

El lansează o nouă solicitare, publică, pentru rezolvarea problemei.

”În toamna anului trecut am obținut lărgirea la patru benzi a intersecției de pe suprafața viitorului sens giratoriu. Următorul pas firesc a fost solicitarea turnării de asfalt pe acea porțiune, lucru care nu s-a întâmplat, dar care este vital pentru siguranța traficului. Încă nu e târziu pentru cei responsabili să ia măsuri de protejare a șoferilor. Sper că nu e nevoie de o tragedie ca situația descrisă mai sus să primească atenție și rezolvare”, a mai spus Nica.

