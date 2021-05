Seminar online cu tema: „Reziliența regiunilor și a Capitalelor Europene ale Culturii prin implicarea comunității și a mediului de afaceri”.

Municipiul Timişoara, în calitate de partener în cadrul proiectului ”PGI06047 ECoC-SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Acţiuni de stimulare a creşterii şi inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii şi moştenirea acestuia”, va organiza, 10 iunie 2021, seminarul online cu tema: „Reziliența regiunilor și a Capitalelor Europene ale Culturii prin implicarea comunității și a mediului de afaceri”.



Organizat online din Kaunas, CEaC2022, seminarul va analiza ultimii doi ani ai proiectului: relevanța, precum și necesitatea temelor abordate, schimburilor interregionale și realizărilor.

Cele cinci regiuni partenere din proiect vor prezenta Planurile lor de acțiune – eforturile lor creative în proiectarea acțiunilor pentru schimbări de politici care servesc cooperării transectoriale, comunității și implicării mediului de afaceri în și ca parte a moștenirii CEaC.

La eveniment vor participa experți din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), membrii echipei Inițiativei New European Bauhaus a Centrului comun de cercetare al Comisiei Europene, precum și cu reprezentanți din zece Capitale Europene ale Culturii trecute, actuale și viitoare.

Vorbitorii își vor împărtăși bunele practici regionale (Kaunas) și interregionale (UE) privind implicarea comunității, promovarea sectorului de business și cultural, precum și moduri de restartare în urma pandemiei.

Seminarul va avea o primă sesiune în care vor fi prezentate relevanța și rezultatele cooperării interregionale din cadrul proiectului ECoC-SME:

Capitala Europeană a Culturii ca un laborator potențial pentru Inițiativa New European Bauhaus

Valoarea învățării interregionale – moștenirea proiectului ECoC-SME

Prezentarea planurilor de acțiune locale și regionale ale celor cinci parteneri din cadrul proiectului ECoC-SME

Cea de-a doua parte a seminarului constă din două sesiuni paralele:

Sesiunea 1 Exemple de bune practici din Kaunas – Tradiție pentru construirea comunității și creștere economică creativă

Sesiunea 2 Exemple de bune practici din UE – Cooperare transectorială în promovarea mediului de afaceri și a mediului cultural și îmbunătățirea rezilienței în/după pandemie.

Seminarul se va încheia cu perspectiva doamnei Ekaterina Travkina, coordonatorul departamentului de Cultură, industrii creative și dezvoltare locală din cadrul Centrului OCDE pentru antreprenoriat, IMM-uri, regiuni și orașe.

Pentru a participa să puteți înregistra aici!

Comentarii

comentarii