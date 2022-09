Semnal de alarmă! Primele suspiciuni de gripă la copii în Timișoara

Debutul sezonului de toamnă, cu scăderea bruscă a temperaturilor, în condițiile unei imunități reduse, a dus la creșterea numărului de cazuri de infecții respiratorii. Majoritatea sunt forme ușoare de boală, ce nu necesită internare, ci doar un tratament simptomatic. Deși au existat mai multe suspiciuni de gripă, îndeosebi la copii, până acum nu au fost confirmate de testele realizate în laboratorul spitalului. Anul trecut, potrivit statisticilor Ministerului Sănătății, în România s-au înregistrat peste o jumătate de milion de infecții respiratorii, printre acestea numărându-se cazuri de gripa, dar și pneumonii și infecții ale căilor aeriene superioare.

Gripa este o afecțiune respiratorie produsă cel mai frecvent, la noi în țară, de virusul Influenza A și B. Medicii vorbesc chiar de posibilitatea unei infecții combinate de gripă cu Sars-Cov 2, aceasta în condițiile în care virusul ce produce COVID-19 este încă activ în rândul populației.

Trebuie făcută însă diferența între gripă și viroză.

“Diagnosticul diferențial poate fi dificil de realizat doar pe baza datelor clinice, simptomatologia gripei fiind asemănătoare cu cea dată de alte peste 200 de virusuri, inclusiv Sars-Cov 2. Amigdalita streptococică și pneumoniile bacteriene, la debut, pot mima, de asemenea, simptomatologia din gripă. Pentru diagnosticul biologic sunt necesare investigații de laborator, diagnosticul de certitudine putând fi stabilit cu ușurință cu ajutorul testelor Ag Rapid Influenza A & B sau cu ajutorul aparatului Multiplex Respirator, asta însă pentru pacienții internați în spital. Sugarii, copiii până la vârsta de 4 ani, gravidele, persoanele cu vârstă de peste 65 ani, copiii și adulții cu boli pulmonare cronice, cardiace, diabet zaharat sau neoplazii au un risc crescut de

complicații”, spune dr. Luci Cecilia Rotar – medic primar boli infecțioase Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Testele pentru identificarea virusului gripal se pot realiza, însă, și cu ajutorul aparatului Real Time PCR, aflat în dotarea laboratorului spitalului.

Gripa este o boală foarte contagioasă și poate fi ușor contractată prin atingerea unei persoane infectate sau prin strănut ori tusea unui bolnav. Boala este contagioasă cu una sau două zile înainte de apariția primelor simptome. Ea poate crește riscul de infarct miocardic, dar și cel de accident vascular de până la 8 ori. Netratarea la timp sau administrarea unui tratament necorespunzător pot duce la apariția unor complicații severe, printre care se numără pneumoniile sau otita, putând provoca, în cazurile grave, și insuficiențe respiratorii.

Medicii trag un semnal de alarmă și spun că, de la an la an, gripa pare să fie din ce în ce mai severă, iar sezonul de debut si manifestare din ce in ce mai extins. Trebuie, însă, făcută diferența între un caz de gripă și o răceală.

“Debutul gripei, de cele mai multe ori, este brusc, simptomatologia prezentă, care poate fi comună cu cea a altor virusuri, manifestându-se prin febră de până la 41⁰, frisoane, cefalee (dureri de cap), rinoree, obstrucție nazală, odinofagie (înghițire dureroasă), mioartralgii (dureri musculare și articulare), tulburări digestive. În unele cazuri poate duce la alterarea stării generale, cu insuficiență respiratorie acută”, mai spune dr. Luci Cecilia Rotar – medic primar boli infecțioase Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

În fiecare an, Organizația Mondială a Sănătății recomandă tulpinile virale ce trebuie incluse în vaccinul antigripal care previne apariția unor forme severe de boală. În România, în acest an, este distribuit un vaccin antigripal tetravalent, aceasta însemnând că în componența sa are două tulpini de tip A și două de tip B. Persoanele vulnerabile, în categoria cărora intră în general bătrânii, dar și gravidele, ar trebui să se imunizeze la începutul sezonului rece.

Vaccinul începe să își arate eficiența după 14 zile de la administrare.

