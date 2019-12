Semnal de alarmă tras de fermierii din Timiș și Arad: Plafonarea subvențiilor aruncă agricultura în urmă cu 20 de ani

Ideea plafonării subvențiilor oferite de Uniunea Europeană nu este acceptată sub nicio formă de agricultorii mari din Timiș și Arad. Ei susțin că această măsură ar fi o măsură distrugătoare nu numai pentru ei, ci pentru întreaga agricultură românească.

Dimitrie Muscă, proprietarul Combinatului Agroindustrial Curtici din județul Arad, lucrează 7.500 de ha și spune că plafonarea subvențiilor ar fi o tragedie. De asemenea, Sebastiano Stoppa, directorul administrativ al Emiliana West Rom Dudeștii Vechi, atenționează că plafonarea ar duce agricultura din Timiș în urmă cu 10-20 de ani!

Pe de altă parte, europarlamentara Maria Grapini, susține că fermierii nu ar trebui să se panicheze, fiindcă deocamdată există un vot în Parlamentul European pentru ca subvențiile agricole oferite de Uniunea Europeană să nu fie plafonate. Dimpotrivă, acum se cere creșterea subvențiilor pentru fermierii din România. ”Este vot în PE pentru neplafonare. Problema noastră acum este realizarea pasului numărul doi. Plafonarea nu a avut loc, iar acum noi cerem creșterea subvențiilor pentru fermierii români. Nu mai e motiv să nu se ajungă la același nivel de subvenție și pentru agricultorii din țara noastră. Dacă vorbim de o piață unică în UE nu putem să fragmentăm piața prin decizii politice. Mă bucur că în comisia Agri există eurodeputați români și mergem pe susținerea puternică a fermierului român”, a explicat Grapini, în 20 decembrie 2019, la Timișoara.

”Români cumpărați pământ românesc!”

”Plafonarea subvențiilor ar fi o tragedie pentru agricultura din România. Numai fermierii din fosta Germania democrată au parcele mari. În România, fermele mari produc 80% din producția agricolă a țării. Aici sunt de vină și europarlamentarii români că nu îi apără pe fermierii români. Să vedeți cât de mare e nebunia. Un europarlamentar român îmi spune într-o discuție televizată pe care am avut-o cu el, că trebuie să se ia de la fermele mari și să se dea la cele mici. I-am răspuns: ”Măi, nebunule, dă la cei mici cât vrei, dar de ce să iei de la mine, că asta e hoție, piraterie la drumul mare?”.

Globalizarea care are loc acum în lume nu o poate opri nimeni. Se cumpără fabrici și companii de ierbicide și de tot felul și se comasează. În această situație cum vrei să reziste un fermier român cu 20 -50 de ha? L-am întrebat pe un fermier neamț care are pământ și aici și în Olanda, dacă se cumpără societățile una pe alta pentru a se falimenta? Categoric da, și e un val care nu poate fi stăvilit. În mod surprinzător, fermierii francezi se încăpățânează să rămână la agricultura de familie. Ei au ferme de 200 de ha și nu vor să ni se dea nouă prea mulți bani. Noi ce am cerut? Să ne dea subvenția pe ha. Nu să îmi dea mai puțin că eu sunt mare. Și eu am pornit de la mic și am ajuns ce am ajuns. Pentru asta am strâns cureaua mulți ani. Acum vii să iei de la mine. Păi, cine îți dă dreptul?! Nu este corect. Avem europarlamentari care nu ne apără acolo în Parlamentul European și s-ar putea să suferim mult. Atunci va fi o singură soluție: ori mărim prețurile la produsele pe care le avem, ori ne desființează, intrăm în faliment”, a spus Dimitrie Muscă.

Cu acest prilej Muscă a ținut să transmită următorul mesaj către români: ”Cumpărați pământul românesc, nu am nimic cu străinii, dar nu mai trebuie să îi lăsăm să cumpere pământul românesc. Acesta trebuie să aparțină în totalitate românilor. Vă rog să băgați acest slogan în revistă: ”Români cumpărați pământul românesc nu îl mai lăsați pe mâna străinilor, nu vreau să jignesc pe nimeni și să fac discriminare, dar în Ungaria te bagă la pușcărie pentru un ha de pământ vândut străinului. În Franța a fost un scandal monstru când chinezii au achiziționat niște pământ, iar noi ne vindem pământul cu nepăsare oricui vine”.

Plafonarea ne-ar duce înapoi cu 10-20 de ani

Sebastiano Stoppa, directorul administrativ al Emiliana West Rom Dudeștii Vechi, de 12.000 de ha, dintre care pe cea mai mare parte se face producție biologică, trage un semnal de alarmă și spune că plafonarea subvențiilor va distruge viitorul agriculturii din România.

”Plafonarea subvențiilor ar face un rău foarte mare agriculturii din România, de aceea guvernele care au fost până acum i-au înțeles pe fermieri și nu au fost de acord cu Uniunea Europeană. Această măsură poate ar merge în țările occidentale foarte dezvoltate, cum sunt Germania, Franța, Austria sau Italia, unde există sistem agricol modern și performant, dar nu și aici, unde singurele îmbunătățiri funciare le poate face fermele mari din fonduri proprii, cum sunt construcția de drumuri și irigațiile etc.

Dacă vor fi plafonate subvențiile, atunci se va încheia cu agricultura performantă și va exista numai o agricultură de subzistență, cu efecte dezastruoase asupra economiei. O altă problemă apare și cu fondurile europene. De exemplu, noi avem multe proiecte cu finanțare UE în implementare, unele finalizate și aflate în monitorizare pe o perioadă de cinci ani, iar dacă vor fi plafonate plăților directe, totul se duce de râpă. Nu vom mai avea posibilitatea să le finalizăm și investițiile se vor încheia, fiindcă nu vom mai avea fondurile necesare.

UE va distruge viitorul fermelor cu această măsură. Nu se va mai face agricultura competitivă în România. Dace fermele mari nu vor mai face investiții, atunci nimeni nu va mai face. Se va accentua și poluarea în agricultură, fiindcă firmele mici nu au fonduri să achiziționeze sisteme antipoluare și mașini de ultimă generație prietenoase cu mediul. Numai fermele mari își permit să angajeze ingineri foarte bine pregătiți și să achiziționeze utilaje superperformante.

Un fermier mic care lucrează 100 -200 de ha nu își permite să cumpere un utilaj de 100.000 -200.000 de euro ultramodern. Dacă se plafonează subvențiile, totul se termină. Nu vom mai avea viitor. Mai grav, vor fi concediați angajații. Agricultura românească va primi o mare lovitură care o va întoarce în urmă cu 10 -20 de ani.

Dezvoltarea puternică din ultimii 10-20 de ani s-a făcut datorită fermelor mari. Ministrul Agriculturii actual nu este de acord cu plafonarea și nu a fost de acord nici Petre Daea. Asta este bine. Nu trebuie să acceptăm plafonarea. Un ministrul cu mintea întreagă nu ar fi de acord să se distrugă un sector așa vital, cum este agricultura. Guvernul PSD a reușit să obțină de la UE libertatea de a alege a statelor naționale, nu să le fie impusă. Nu există o lege în UE care să te oblige să plafonezi subvențiile. Așa că suntem împotriva plafonării, fiindcă ar fi o măsură absurdă”, atenționează Sebastiano Stoppa.

