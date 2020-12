Senatorul Alina Gorghiu a votat, la Lugoj, „pentru un Banat dezvoltat”

Senatorul Alina Gorghiu a votat, astăzi, puțin înainte de ora 10, la secția de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Lugoj, fiind însoțită de primarul Claudiu Buciu și de către managerul Spitalului Județean din Timișoara, Raul Pătrașcu. “Pentru mine este o responsabilitate enormă că votez astăzi în Lugoj pentru lista de parlamentare, pentru că înseamnă începutul de colaborare pentru cel puțin 4 ani, între viitorul legislativ și noua administrație locală a Lugojului, administrația județeană Timiș, președintele României și viitorul guvernal României. Am avut astăzi și o dimensiune negativă a votului: am votat împotriva celor care au mințit acum patru ani, împotriva celor care au constituit, după toate minciunile din 2016, o majoritate toxică în parlament și au urmărit doar bbifarea agendei personale și nu interesul românilor care i-au votat. Am votat însă cu inima pentru proiectul de dezvoltare a României, pentru o majoritate sănătoasă la cap, pentru un proiect coerent care să ducă România în rândul țărilor europene civilizate. Am votat investiții, pentru familiile active, pentru femeile din România care trebuie să fie mult mai bine reprezentate și pentru un Banat dezvoltat. Mi-aș dori să văd, după acest vot, patru ani de liniște, pentru că România are nevoie de proiecte coerente, de dezvoltare, de o politică făcută cu bun simț și decență, iar lucrurile acestea se pot întâmpla dacă astăzi o majoritate consistentă prezentă la vot va da șansa celor care, în ultimul an, într-o perioadă de criză sanitară, au reușit să țină țara pe făgașul normal și au livrat proiecte concrete, nu gogoși și povești, așa cum au livrat alții în trei ani de guvernare. Le urez succes colegilor ei, le doresc succes tuturor celor care vin la vot și îi rog pe toți cetățenii să vină să voteze pentru că fiecare vot contează. A sta acasă înseamnă să dai girul aceleiași majorități toxice pe care nu ne-o mai dorim”, a declarat, la ieșirea de la urne, senatorul Alina Gorghiu.

Comentarii

comentarii