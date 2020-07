Sensul giratoriu de la intersecția Centurii Sud cu Drumul Boilor va fi realizat pe banii timișorenilor

După ce în urma vizitei ministrului Transporturilor, Lucian Bode, Nicolae Robu a asumat verbal realizarea unui sens giratoriu la intersecția Centurii Sud cu Drumul Boilor, acum primarul a făcut și un anunț oficial. În urma unei întrevederi între reprezentații Primăriei, DRDP Timișoara și CNAIR, s-a stabilit, printr-un protocol, că municipalitatea va finanța realizarea girației.

În acest sens, Robu a spus: „Dincolo de responsabilitățile pe care angajații CNAIR le au, mă implic și eu: fac o supermonitorizare a progresului… a modului în care firma își face datoria. A fost în discuție intersecția dintre Centura Sud și Drumul Boilor. (…) A fost o dispută pe tema intersecției. Nu a fost prevăzută pe proiectul centurii sud. Proiectul e vechi, s-a făcut o actualizare, dar nu s-au luat în calcul la timp soluțiile propuse de noi. Sub oblăduirea ministrului Transporturilor, în prezența conducătorilor CNAIR, am lămurit lucrurile și s-a stabilit proiectul: girație. Având în vedere că pe banii existenți pentru Centura Sud nu se mai pot prelua suplimente de lucrări – a fost atinsă valoarea limită a plafonului – , asumăm la Primăria Timișoara cheltuielile conexe acelei girații”.

În acest sens, Robu a spus că a avut loc și o întâlnire între reprezentanții primăriei, ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și ai Direcției Regionale Drumuri și Poduri Timișoara, în urma căreia s-a convenit asupra asumării acestui proiect de către municipalitate. Edilul spune că încă nu s-a intrat în detalii tehnice și încă nu se știu costurile – doar că vor fi suportate din bugetul local –, fiind vorba doar despre un protocol între primărie și CNAIR.

Robu a ținut să amintească importanța pe care o acordă Drumului Boilor: „Este foarte important pentru noi și o grămadă de comune din apropierea Timișoarei (…) pe o rază de 30 40 km lângă Timișoara. O bună parte din această zonă periurbană nu are căi de acces necesare către Timișoara și încarcă Calea Buziașului. Primăria are proiect de lărgire la șase benzi a acelui drum, gândim în perspectivă. Și așa, degeaba ai șase benzi și la un moment dat nu mai poți să preiei traficul. (…) Ai obligația să realizezi cele șase benzi, dar și rute alternative. Ei bine, Drumul Boilor are prevăzut acest rol, să preia o bună parte din traficul de pe Calea Buziașului. Până la acest moment, partea care ține de Moșnița Nouă este realizată, partea care ține de Primăria Timișoara este, și ea, aproape realizată. Vrem să dăm în folosință acest drum cât mai repede!”.

