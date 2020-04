Sentință definitivă a Tribunalului Timiș: Primarul Nicolae Robu trebuie să plătească amenda de 10.000 de lei primită de la ISC, după ce a autorizat 4 vile construite ilegal

Primarul Timisoarei va fi nevoit sa plateasca o amenda in valoare de 10.000 de lei primita de la Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) Timis, prin care a fost sanctionat pentru autorizarea post factum a unor vile construite ilegal la periferia orasului.

Inspectorii ISC Timis au descoperit că imobilele au fost ridicate pe o zona verde, pe strada Gradinarilor, iar autorizatiile de construire au fost emise de Primaria Timisoara, in data de 8 ianuarie 2019, cand toate cele patru constructii erau edificate.

“Se observa faptul ca la momentul emiterii autorizatiei de construire, la imobilul in cauza se aflau constructii edificate. Planul de amplasament si delimitare a imobilului si planul topografic nu prezinta si geometria imobilului existent pe parcela asa cum reiese din site-ul geoportal.ancpi.ro, aerografiere 2016-2018. Conform site google maps pro acestea existau in teren, incepand cu anul 2017”, se mentioneaza in procesul verbal de contraventie seria A nr. 0008084/10778/17.05.2019.

Nicolae Robu a contestat amenda. Intr-o prima faza, Judecatoria Timisoara i-a dat dreptate. La termenul din 4.11.2019, prima instanta locala a hotarat sa anuleze procesul verbal in discutie (Hotararea 11661/2019).

In schimb, judecatorii Tribunalului Timis au fost mult mai vigilenti, au verificat documentele in baza carora s-a aplicat amenda si au decis ca primarul Timisoarei este bun de plata.

“Admite apelul declarat de apelantul Inspectoratul de Stat in Constructii – Inspectoratul Regional in Constructii Vest in contradictoriu cu intimatul Robu Nicolae – Primarul Municipiului Timisoara, impotriva Sentintei civile nr. 11661/04.11.2019 pronuntata de Judecatoria Timişoara in dosarul nr. 16969/325/2019, avand ca obiect plangere contraventionala – anulare proces verbal de contraventie.

Schimba in tot hotararea apelata, in sensul ca respinge plangerea contraventională formulata de petentul Robu Nicolae – Primarul Municipiului Timişoara impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria A nr. 0008084/10778/17.05.2019″, se mentioneaza in Hotararea 239/2020 pronuntata in 30.03.2020.

Hotararea Tribunalului Timis este definitiva si poate constitui o prima proba intr-un eventual dosar penal de abuz in serviciu.

Sursa: impactpress.ro

