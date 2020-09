Serdean Mugur Lucian, candidat independent la Primăria Timișoara, oferă o soluție inedită pentru a rezolva situația copiilor ce nu-și găsesc locuri în creșele de stat (P)

Singurul candidat la primaria Timisoara ce a demascat si a denuntat faptele de coruptie din administratia loicala este Serdean Mugur Lucian, un personaj foarte cunoascut ce a zdruncinat din temelii imaginea de gospodar si de om cinstiti a PRIMARULUI IN EXERCITIU.

Acesta ne marturiseste pe facebook intr-o postare:

”Am studiat inca din 2017 activitatea Serviciului Public Crese si am constatat ca persoanele cu functii de conducere din acest serviciu nu si-au facut publice CV-urile. In urma demersurilor facute in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public refuzurile au venit pe banda rulanta. Acesta a fost semnalul prin care am inteles ca angajarile au fost ilegale. Dupa ce am chemat in instanta primaria si am castigat procesele, primaria mi-a furnizat CV-urile angajatelor dar care aveau blurate toate datele ce ar fi trebuit sa fie publice, deci niste hartii negre in totalitate.

Ulterior, dupa ce am sesizat si Curtea de Conturi, raportul de audit a confirmat ceea ce totii stiam deja, functiile de conducere in Serviciul Public Crese au fost ocupate de persoane ce nu aveau pregatirea ceruta de lege. In tot acest timp primarul nu rata nici un moment pentru a ma denigra public si nu conteaza sa ma acuze ca hartuiesc angajatii primariei si ca cer informatii ce sunt publice in inchipuirea lui.

Vazand nemultumirile parintilor cu privire la dificultatile inscrierii copilasilor in crese, am decis sa studiez in detaliu activitatea acestui serviciu public. In scurt timp am descoperit 2 crese ce apar fictive in Raportul primarului si mentionez ca ele nu au existat niciodata in realitate. Referitor la cele doua crese se declara ca au in jur de 200 de locuri si vreo 70 de angajati dupa cum reiese tot din Raportul primarului. Am vizitat fiecare cresa in parte si majoritatea functioneaza in spatii cedate de gradinitele vechi de cartier si mai exact cate o camera. Poate cu o singura exceptie, nicio cladire ce adaposteste crese si gradinite nu sunt renovate la exterior si azi ele arata deplorabil .

Dupa ce scandalul a izbucnit in presa, primarul a inceput sa se laude cu doua gradinite ce se vor face din fonduri europene dar nimeni nu realizeaza ca termenul lor de finalizare este peste 4-5 ani si ca vor avea fiecare o capacitate de 36 de locuri fiecare.

Datorita neglijarii unor spatii dedicate creselor, DSP si ISU au fost nevoite sa dispuna inchiderea a 2 crese inca din 2019. Astfel am ajuns sa avem undeva la 200 de locuri in crese in realitate si asta cu incalcarea legii pentru ca spatiile sunt minuscule pe cand la Cluj se declara peste 1000 de locuri in crese.

Pana nu am facut scandal si sesizari peste tot, nu exista nici un pic de transparenta privind cheletuirea banilor publici nici in Serviciul Public Crese si nici in vreun alt birou al primariei. Presa a dezvaluit conexiunile catorva directoare de crese cu lumea interlopa si astfel multe dintre nelamuririle celor interesati de subiect au devenit certitudini. Activitatea infractionala din primarie nu tine cont nici de varsta si nici de sex si a patruns in aproape toate birourile acesteia.

Am reusit sa oblig acest serviciu public sa-si faca site pe internet in care au inceput sa para timid tot felul de informatii de interes public privind cheltuirea banului public.

Situatia din Serviciul Public Crese este un real dezastru, o insultă la adresa parintilor si o gaura neagra din buget cum dealtfel orice face primaria este o gaura imensa in bugetul timisorenilor.

Bugetul de venituri si chelltuieli aprobat in 2019 ne dezvaluie ca acest serviciu consuma 9 milioane de lei anual pentru 164 de angajati si deserveste undeva la 200 de copilasi inscrisi. Serviciile oferite copiilor sunt deosebit de slabute si am constatat ca acest serviciu deserveste mai degraba necesitatile persoanelor angajate si mai putin ale beneficiarilor.

Din acest motiv voi propune desfiintarea acestui serviciu si oferirea de vouchere pentru fiecare copilas din Timisoara ce are varsta de cresa pentru a se inscrie in cresele private din oras.

Decizia este pur matematica si indreptata asupra nevoilor parintilor din Timisoara care au copii mici de cresa. La un buget de 9 milioane de lei ce deserveste in acest moment doar 200 de copilasi si 164 de angajati, propun ca valoarea voucherelor sa fie de maxim 1000 de lei de copil pentru familiile monoparentale, cazuri sociale grave sau persoane cu handicap iar aceasta valoare scade pana la jumatate pentru familiiile care au venituri substantiale. In acest moment au prioritate in crese copiii bugetarilor si asta nu mai e un secret pentru nimeni. Facand un calcul simplu adica 200 de copii x 1000 de lei x 10 luni obtinem suma de 2 milioane de lei. Deci atat ne poate costa maxim cei 200 de copii daca ar fi introdusi in cresele private. Daca scadem din cei 9 milioane de lei cat se cheltuie anual cu functionarea cresele din Timisoara, ramanem cu 7 milioane de lei care se pot intoarce catre alti 700 pana la 1500 de copilasi. Prin desființarea creselor vor crește locurile în grădinițe iar angajații disponibilizați vor merge către cresele private sau oriunde abilitățile fiecaruia ii recomanda.p

Vreau sa intelegeti ca primaria Timisoara niciodata nu a a urmarit interesul simplilor cetateni pentru ca acestia nu au cum sa-i deranjeze in vreun fel iar administratia poate sa fure cum vrea din orice buget destinat oricarui serviciu public din Timisoara fara ca cineva sa-i opreasca.

Azi, scandalul a reizbucnit in Serviciul Public Crese si am aflat din presa ca in acest moment sunt doar vreo 86 de copii inscrisi in crese desi cererile au trecut de 560 si cred ca e nevoie de o schimbare radicala a sistemului iar sfatul meu este sa nu mai votati niciun partid ce s-a perindat la guvernare in ultimii 30 de ani pentru ca e greu sa te lasi de furat si mintit dupa ce ti-ai construit o cariera solida folosind ca temelie aceste tare ereditare.

Cel mai ingrijorator este ca niciun candidat la primarie nu vorbeste despre coruptia din administratia locala care este principala cauza a distrugerii orasului si umilirii constante a timisorenilor si in special a oamenilor simpli si fara aparare.

Promit sa schimb din temelii administratia si va rog sa urmariti toate postarile mele ca sa intelegeti ca nu avem voie sa ne mai jucam cu viitorul orasului nostru. Nu ne mai permitem sa mai pierdem inca 4 ani uitandu-ne cum suntem furati si umiliti de cea mai corupta administratie din Romania. Si nu o spun doar eu, o spune si Curtea de Conturi, an de an.”

