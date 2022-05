Seria succeselor Profi a continuat și în 2021

Seria succeselor Profi a continuat în 2021, cand rețeaua s-a dezvoltat semnificativ, adăugându-și 173 de magazine noi și remodelând 75 dintre cele deja existente, ajungând la finalul anului la un număr total de peste 1560 de magazine, dintre care 162 în noul format Profi.

Investițiile Profi au crescut cu 15% in 2021, iar în 2022 ne propunem să creștem din nou bugetul de investiții, cu peste 20%, pentru a susține realizarea a până la 300 de magazine pe noul format Profi, dintre care 150 de magazine noi, dezvoltarea aplicației Profi precum și alte inițiative digitale importante (home delivery, RPA, IT cloud, etc), dar și extinderea capacității logistice care trebuie să țină pasul cu vânzările în creștere continuă.

Din punct de vedere financiar Profi a înregistrat un salt al vânzărilor cu 8%, până la 9.5 mld RON, în ciuda dificultăților întâmpinate din cauza restricțiilor de funcționare a magazinelor ca urmare a crizei COVID. O contribuție relevantă la avansul vânzărilor au avut-o magazinele deschise și remodelate pe noul format Profi, acestea înregistrând o creștere LFL de 16%, cu mult peste media companiei.

“Așa cum menționam și în trecut, rezultatul net nu este relevant în cazul nostru, întrucât dezvoltarea permanentă a rețelei de magazine presupune cheltuieli cu amortizările în creștere constantă și dobânzi pentru creditele contractate pentru a suține această dezvoltare. Dacă la acestea adaugăm și amortizarea goodwill, o caracteristică a contabilității românești, ajungem la EBITDA 2021 în sumă de 423 milioane RON, cu 12% mai mare decât în 2020,” a declarat Andrei Bica, directorul financiar al rețelei de magazine Profi. “Așadar, avansul EBITDA este superior celui din vânzări, arătând că Profi este capabil să genereze valoare în mod organic, nu doar să țină pasul cu vânzarile chiar dacă nici această misiune nu a fost ușoară într-un an în care a trebuit să absorbim impactul material al unor factori externi cum ar fi: creșterea prețului energiei electrice cu 30%, a combustibilului cu 25% și a salariului minim cu 3%. Estimăm că în absența impactului negativ macroeconomic și a celui din COVID, EBITDA 2021 ar fi putut fi cu 33% mai mare decât cea raportată.”

Totodată, a crescut constant numărul magazinelor agent Profi, program care stimulează antreprenoriatul încredințând unor agenți administrarea unor magazine Profi integrate. În momentul de față numărul magazinelor partener este aproape egal cu cel al magazinelor Profi integrate. Această evoluție face ca deși numărul total al angajaților de sub umbrela Profi a crescut la aproape 26000, numărul celor care lucrează în magazinele integrate Profi să fie în scădere.

