Serviciul de Înmatriculări Timiș va funcționa de săptămâna viitoare, după ce nouă ofiţeri de poliție au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, pentru luare de mită

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timişoara, că a fost redistribuit personal, la Timişoara, după ce nouă angajaţi ai Serviciului de înmatriculări Timişoara au fost arestaţi preventiv pentru luare de mită. Serviciul de înmatriculări definitive va deveni operaţional abia de săptămâna viitoare.

Conform Instituției Prefectului Județului Timiș, ghișeele Compartimentului de Înmatriculări se redeschid începând de marți, 22.06.2021.

Programul de lucru cu publicul este în intervalul orar 08:00-15:30.

Marți – 22.06.2021, se vor prelua dosarele de înmatriculare pentru persoanele programate în data de 14.06.2021, iar miercuri, 23.06.2021, pentru cele programate în 15.06.2021.

Se va păstra ora rezervării, iar pentru funcționarea în bune condiții, rugăm toți solicitanții să se prezinte la ghișeu cu câteva minute înaintate de această oră.

Programările din intervalul orar 15:30-20:00 nu se anulează, solicitanții fiind rugați să se prezinte în intervalul orar 08:00-15:30.

Cererile de autorizații provizorii vor fi preluate conform datei curente, respectiv 22.06.2021.

Programul de eliberare al documentelor este de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-15:00

”La nivelul judeţului Timis există câteva vulnerabilităţi (…) Corupţia este un flagel. MAI prin structurile specializate dovedeşte că are un sistem funcţional. Suntem primii care facem curăţenie în propria ogradă. S-a întâmplat în Suceava, acum şi la Timiş. Nu voi tolera ceea ce s-a întâmplat la înmatriculări în Timiş şi vinovaţii vor plăti. Cei care nu dau dovadă de integritate, au motive serioase de nelinişte pentru că vom acţiona prin cele mai dure măsuri”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul de Interne a mai declarat că a fost transferat personal la Serviciul de Înmatriculări Timişoara.

”Am luat deja măsuri pentru că dincolo de această situaţie care nu face cinste, semnalul este unul foarte prost. Efectul este resimţit de populaţie. În consecinţă, am rechemat din concediu 3 lucrători care vor fi instruiţi, am redistribuit personalul existent, am delegat 2 agenţi casieri de la Arad şi Bihor şi vor veni în sprijinul structuii de la Timiş. Am încercat să transferăm parte din presiune către punctul de lucru de la Lugoj în aceste zile tocmai ca cetăţenii să nu aibă de suferit. S-au operaţionalizat înmatriculările provizorii, iar ghişeele de înmatriculări definitive vor fi operaţionalizate de săptămâna viitoare. Am discutat cu conducerea Serviciului, mi-au transmis care este deficitul de personal, vom încerca să redistribuim resursa umană şi să îi pregătim pentru că nu putem trimite pe oricine să lucreze pe acest segment şi am vrut să rezolvăm pe termen scurt şi mediu această problemă. Vom face o analiză şi categoric vom distribui personal pentru a nu avea de suferit cetăţenii. Oricum se confruntau cu un deficit de resursă umană şi înainte de această situaţie neplăcută. Le-am promis colegilor că vom face o analiză la MAI astfel încâ redistribuirea să se facă rapid”, a mai declarat Bode.

Nouă ofiţeri de poliţie de la Serviciul de înmatriculri auto din Timişoara au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, pentru luare de mită.

Au fost identificate 384 de acte materiale de luare de mită în patru luni de monitorizare. Sumele încasate au ajuns la aproape 100.000 de lei.

Sursa: news.ro

