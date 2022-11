Sesiuni de finanțare Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii

Primăria Municipiului Timișoara, Ministerul Culturii și Consiliul Județean sunt în linie dreaptă pentru lansarea sesiunilor de finanțare Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

51,98 milioane de lei de la Ministerul Culturii vor fi distribuiți către Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara: 33,3 milioane de lei, județul Timiș, prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș: 11,3 milioane de lei, programul prioritar multianual „Comunicarea Programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023”, inclusiv monitorizarea și evaluarea comunicării, derulat prin Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii: 6,59 milioane de lei și creșterea capacității administrative a Asociației Timișoara 2021: 0,78 milioane de lei.

„Sper că cele două unități de implementare, Centrul de Proiecte al Municipiul Timișoara și Centrul de Artă și Cultură al Județului Timiș, vor reuși ca prin aceste apeluri să trezească interesul operatorilor culturali locali, regionali și mai îndepărtați și să poată contribui la succesul acestui proiect”, a declarat Demeter András István, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.

Dacă până în anul 2021 Primăria Municipiului Timișoara a alocat 5,34 milioane de euro pentru Programul cultural Timișoara 2023, în primăvara acestui an Municipalitatea și-a asumat că va aloca încă 15 milioane de euro pentru 2022-2023. Banii vor fi distribuiți către Centrul de Proiecte, instituții publice de cultură subordonate Consiliului Local și către Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

„Cu primii bani de program care au ajuns săptămâna trecută de la Ministerul Culturii, lansăm noi apeluri de proiecte pentru a îmbogăți programul existent. Încurajăm și acele organizații, instituții și artiști care încă nu sunt parte a programului 2023 să ni se alăture și să aplice pentru noile apeluri de finanțare. Pregătim și ce se va întâmpla după 31 decembrie 2023, când toată această energie a orașului trebuie să continue în mod firesc, în programe culturale stabile și diverse. Anul Capitalei Culturale nu este un festival lung de un an, ci este prilejul pentru a vorbi Europei despre povestea Timișoarei și de a consolida dezvoltarea orașului prin cultură și creativitate. Mă aștept ca noile proiecte care vor fi finanțate în aceste call-uri să aibă în centrul lor potențialul Timișoarei și a oamenilor care trăiesc aici”, a adăugat Dominic Fritz, primarul Municipiului Timișoara.

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara va lansa o serie de sesiuni de finanțare. Prima sesiune de finanțare (noiembrie-decembrie) va fi lansată astăzi. Apelul prioritar, Onboard Timișoara 2023 în valoare de 21.500.000 lei, finanțează exclusiv proiectele cuprinse în Programul Cultural Timișoara 2023 actualizat care au ca sursă de finanțare bugetul local al Municipiului Timișoara. Tot în această perioadă se derulează și programul Energie! Burse de creație artistică, în valoare totală de 500.000 de lei.

Cele două sunt finanțare din bugetul local al Primăriei Municipiului Timișoara.

De asemenea, din prima tranșă din bugetul alocat de Ministerului Culturii, Centrul de Proiecte va lansa patru sesiuni de finanțare până la sfârșitul acestui an.

European Echoes, în valoare de 5.000.000 de lei, va extinde dimensiunea europeană a Programului Cultural prin proiecte care își propun să consolideze colaborările internaționale ale operatorilor culturali locali și naționali, să pună în valoare resursele culturale locale la nivel internațional, cu accent pe creșterea prezenței operatorilor culturali, artiștilor și produselor culturale internaționale.

Grow Timișoara 2023, în valoare de 7.000.000 de lei, se adresează celor care vor să se alăture Programului Cultural Timișoara 2023 prin proiecte care dezvoltă publicul și pun accent pe relația dintre cultură și educație și pe accesibilizarea conținuturilor culturale și care amplifică relațiile de colaborare culturală la nivel local, național și regional.

Inside Timișoara 2023, în valoare de 5.219.000 de lei, componente și tematici din cadrul stațiilor și traseelor din Programul cultural Timișoara 2023 actualizat, încurajând dezvoltarea de proiecte atât de către entități care contribuie în prezent, cât și proiecte culturale conectate, inițiate de entități noi, alături de propuneri de conținuturi culturale bazate pe activități care s-au dezvoltat în diversele etape ale Programului cultural Timișoara 2023.

Opening+ este adresat entităților care doresc să contribuie la programul deschiderii oficiale Timișoara 2023, prin acțiuni și proiecte care pun în valoare resurse locale artistice în perioada 17-19 februarie 2023, activează spații neconvenționale și ating tipuri de public variate. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 1.000.000 de lei.

În cea de-a doua sesiune de finanțare (martie-aprilie 2023) vor fi lansate două apeluri de extindere a apelurilor Grow Timișoara și Energie! Burse, mobilități, rezidențe artistice. Ultima sesiune de finanțare dedicată anului când Timișoara își va exercita titlul de Capitală Europeană a Culturii va fi derulată în perioada septembrie-octombrie 2023. Aceasta va include oportunități de finanțare pentru proiectele incluse în ceremonia de închidere Timișoara 2023 (Closing), precum și pentru proiectele care continuă moștenirea titlului de Capitală Europeană a Culturii (Legacy Timișoara 2023).

Complementar, Centrul de Proiecte a lansat deja, din vara acestui an, apelul Be part of our Story, prin care organizații din țară și din străinătate pot contribui, prin resursele financiare proprii, la îmbogățirea Programului cultural Timișoara 2023.

