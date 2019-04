Sezonul România-Franța la Timișoara începe, joi seara, la Reflektor Venue

Joi 18 aprilie, are loc deschiderea Sezonului-România Franța (18 aprilie – 14 iulie 2019) care va aduce câteva sute de evenimente menite să reînnoiască imaginea Franței în România.

Mai bine de 25 de evenimente sunt programate numai la Timișoara organizate de Institutul Cultural Francez și de numeroși parteneri (Universitatea de Vest, Timișoara 2021, Teatrul Național, Teatrul Maghiar, Gărâna Festival, Launmomendat in parc, …).

Cu ocazia deschiderii Sezonului la Timișoara, Institutul Francez invită trei nume în vogă ale scenei muzicale emergente din Hexagon: Malik Djoudi, Grand Blanc și La Mverte.

O seară franceză specială în Cadrul festivalului Cafékultour, sâmbătă, 20 aprilie, ora 21, la Reflektor Venue (Bd. Liviu Rebreanu, nr. 2-5) !

MALIK DJOUDI

Malik Djoudi s-a făcut remarcat cu primul său album, „Un” (2017), impunând muzicii franceze contemporane o particularitate ce nu-i aparține decât lui: elegantă și vibrantă, impresionantă și fragilă. Un dandy romantic, nu prea sigur de el, care manevrează cu candoare cuvintele pe un fundal pop captivant. La Timișoara își va prezenta și al doilea album, Temperaments, apărut în luna martie.

GRAND BLANC

Originari din Metz, muzicienii de la Grand Blanc sunt copiii unui alt tip de peisaj urban decât cel parizian, iar asta se simte în influențele lor punk și new wave din primul lor album. Cel de-al doilea – „Image au mur” – care tocmai a apărut este o odisee spectaculoasă pe care vă invităm să o descoperiți.

LA MVERTE

Alexandre Berly, cunoscut și ca La Mverte, a crescut cu electro-clashul anilor 2000. Astfel, o bună parte din ADN-ul său muzical este analogică: sfârșitul anilor 80, tinerii moderni, Daho, Bashung, Jacno, Marquis de Sade, tot Rennes-ul. De o curiozitate bolnavă, el devalizează librării muzicale, devorează disco, muzica experimentală…

Intrarea este liberă

GRAND BLANC

Grand Blanc est né de l’envie de faire de la musique comme un échappatoire et y a inscrit toute sa fougue adolescente. Trouver du beau là où l’on croyait voir du vide. Enfants d’une autre urbanité que celle d’un Paris fantasmé, ses membres viennent aux trois quarts de Metz. Après un premier album très réussi qui traduisait leurs influences punk et new wave, Grand Blanc a depuis été voir ailleurs et revient avec une spectaculaire odyssée, « Image au mur », qui vient de sortir.

« ce nouvel album de Grand Blanc est une merveille d’écriture que Benoît David et Camille Delvecchio magnifient de leurs voix, sur chaque titre, partagé ou pas. C’est beau, c’est juste c’est ambitieux. » (Le Inrocks)

« Image au mur vibre d’une force collective, aussi intense dans l’élan électrique Aurora ou dansant (Belleville, Los Angeles, Rivière, Aurora) que dans la rêverie sensuelle (Les Iles, Des gens bien, Rêve BB rêve, Ailleurs…). » (Le Monde)

LA MVERTE

Alexandre Berly (alias La Mverte) a grandi avec l’electro-clash des années 2000. Pour autant, une bonne part de son ADN musical est analogique : la fin des 80s, les jeunes gens modernes, Daho, Bashung, Jacno, Marquis de Sade, tout Rennes. D’une curiosité boulimique, il dévalise les librairies musicales, dévore la disco, la musique expérimentale…

ENTREE LIBRE

ORGANISATEUR: Institut français de Timisoara. AVEC LE SOUTIEN DE : L’Association Timisoara2021 Capitale Européenne de la Culture.

Comentarii

