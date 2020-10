Shaun Bythell – cel mai cunoscut librar-anticar din Scoția, în dialog live, online cu Bufnițele, la Timișoara

Cel mai cunoscut librar-anticar din Scoția, în dialog live online cu Bufnițele, la Timișoara, marți 13 octombrie, de la ora 19.00. Tema discuției: „Librarul independent: o ființă pe cale de dispariție?”

Cu o zi înainte de debutul ediției din acest an a Târgului de Carte de la Frankfurt, marți, 13 octombrie, cel mai cunoscut librar-anticar din Scoția, Shaun Bythell, va intra într-un dialog LIVE online cu fondatoarele librăriei independente „La Două Bufnițe”, Oana Doboși și Raluca Selejan.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 19.00 și va fi transmis LIVE pe paginile de facebook https://www.facebook.com/ladouabufnite și https://www.facebook.com/anansi.worldfiction.



Raluca Selejan a explicat că Shaun Bythell, un autor extrem de îndrăgit în spațiul britanic, a fost „adoptat” recent și cititorii români, odată cu traducerea în limba română a cărții sale de debut, Jurnalul unui librar, în colecția Anansi. World Fiction de la Editura Pandora M, cel mai recent proiect dedicat traducerilor din literatura universală de pe piața de carte din România.



Jurnalul unui librar este o carte despre dragostea pentru cărți, dincolo de toanele clienților morocănoși, despre Scoția rurală, dar și o scrisoare furibundă din linia întâi a luptei dintre proprietarii micilor afaceri cu cărți și giganți precum Amazon. Cartea, apărută în limba română în traducerea Mihaelei Buruiană, se află în curs de ecranizare, într-o mini-serie TV din Regatul Unit.



„Librăriile independente joacă un rol vital în comunitatea lor, sunt mai mult decât un simplu agent comercial: ele sunt un liant între oameni, cărți, valori comune, libertate interioară.

Întâlnirea online cu Shaun Bythell, librarul-anticar independent, un personaj amuzant și morocănos din Scoția, inițiază un proiect la care ne gândim din 2016: Portret de librar, pe care l-am tot păstrat în standby așteptând să se întâmple ceva.

Și acum s-a întâmplat. A apărut Jurnalul unui librar în colecția Anansi. World Fiction, a apărut posibilitatea unui eveniment online cu Shaun și așa începem să punem în valoare meseria de librar, una din cele mai importante din lanțul cărții, prezentând publicului larg provocările și reușitele din viața de zi cu zi a librăriilor independente. Pentru că este important să vorbim cât mai mult despre cărți și despre librari și despre librării”, este mesajul celor două fondatoare ale librăriei independente „La Două Bufnițe”, Oana Doboși și Raluca Selejan.



Următoarea întâlnire LIVE cu Shaun Bythell va fi organizată toamna aceasta în parteneriat cu British Council România, coordonatele evenimentului urmând a fi anunțate pe blogul Editurii Pandora M, http://blog.pandoram.ro/, și pe pagina de Facebook a colecției Anansi. World Fiction.



Absolvent de Drept, după ce a experimentat tot soiul de joburi, de la munca în construcții la cea de documentarist, Shaun Bythell este din 2001 proprietarul celui mai mare magazin de cărți vechi din Scoția, The Bookshop din Wigtown.

O „întâmplare” despre care Bythell spunea, într-un interviu pentru The Bookish Report, că este „de departe, unul dintre cele mai fericite accidente” care i s-au întâmplat.

În 2010 a înființat pagina de facebook a magazinului, unde postează observații acide legate de întrebările stupide, trăsnite sau comentariile răuvoitoare ale clienților săi.

Jurnalul unui librar (2018) este prima lui carte, unde relatează evenimentele cotidiene din viața unui librar, care arată total diferit de versiunea idilică pe care o avem cu toții în minte.

În 2019 a publicat o a doua parte a memoriilor sale, The Confessions of a Bookseller, iar anul acesta, pe 5 noiembrie, cea de-a treia sa carte va sosi din tipografie: Seven Kinds of People You Find in Bookshops, mai spune Raluca Selejan.

