SHEROES – expoziție de artă vizuală și serată literară, la galeria Helios Timișoara

În luna august 2022, galeria Helios din Timișoara va găzdui două evenimente culturale importante care marchează o nouă colaborare între asociația GEDOK Heidelberg și Uniunea Artiștilor din Timișoara.

Perioada expozițională 9-28 august va include un vernisaj în 9 august la ora 18:00 și o serată literară în 11 august de la ora 18:00. Cu ocazia acestor două evenimente se va oferi un catalog expozițional care va include lucrările și textele autoarelor.

Tema expoziției și a seratei literare este SHEROES și este dedicată femeilor remarcabile.

Artistele prezente în expoziție:

LILIANA GEISS (DE) – pictoriță

PETRA LINDENMEYER (DE) – artist multimedia

ADRIANA LUCACIU (RO) – graficiană

LINDA-SASKIA MENCZEL (RO)- sculptoriță

AGNES PSCHORN (DE) – pictoriță

https://fb.me/e/4VsvlLTRP

În deschiderea expoziției vor vorbi domnul Dr. Gabriel Kelemen, artist și cercetător și doamna Regina Lochner, Consul al Republicii Federale a Germaniei la Timișoara.

La serata literară din 11 august 2022, vor vorbi:

SMARANDA VULTUR (RO) despre Sanda Golopenția

GETTA NEUMANN (CH) despre Rozalia Roth

JULIANE SOPHIE KAYSER (DE) despre Elżbieta Ficowska

https://fb.me/e/4VsvlLTRP

Serata literară se va desfășura în limba română cu traducere din germană dacă va fi necesar.

„SHEROES“. Ausstellung für bildende Kunst und literarischer Abend. Expoziție de artă vizuală și serată literară, la galeria // Galerie Helios Galeria Helios 9.08. // 11.08.

SHEROES – expoziție și serată literară

Im August 2022 werden in der Galerie Helios in Temeswar zwei wichtige kulturelle Veranstaltungen stattfinden, die eine neue Zusammenarbeit zwischen dem Verein GEDOK Heidelberg und der Künstlerunion aus Temeswar markieren. Die Ausstellungszeit vom 9. bis 28. August umfasst eine Vernissage am 9. August um 18 Uhr und einen Literaturabend am 11. August ab 18 Uhr. Anlässlich dieser beiden Veranstaltungen wird ein Ausstellungskatalog angeboten, der die Werke und Texte der Autorinnen enthält.

Das Thema der Ausstellung und des Literaturabends ist SHEROES und ist herausragenden Frauen gewidmet.

Die Ausstellung wird von Herrn Dr. Gabriel Kelemen, Künstler und Kunstwissenschaftler und Frau Regina Lochner, Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, eröffnet.

Ausstellende Künstlerinnen:

LILIANA GEISS (DE) – Malerin

PETRA LINDENMEYER (DE) –Multimedia-Künstlerin

ADRIANA LUCACIU (RO) – Graphikerin

LINDA-SASKIA MENCZEL (RO)- Bildhauerin

AGNES PSCHORN (DE) – Malerin

https://fb.me/e/4VsvlLTRP

Innerhalb des Literaturabends am 11. August sprechen:

SMARANDA VULTUR (RO) über Sanda Golopenția

GETTA NEUMANN (CH) über Rozalia Roth

JULIANE SOPHIE KAYSER (DE) über Elżbieta Ficowska

https://fb.me/e/3sAbF5ORi Der Literaturabend findet in rumänischer und mit Übersetzung aus dem Deutschen falls nötig statt.

Comentarii

comentarii