Și-a găsit maşina fără roţi, după ce a lăsat-o pe marginea șoselei în urma unei tamponări

n şofer implicat într-o tamponare pe o şosea din Bihor a rămas uluit, după ce şi-a găsit maşina pe butuci, fără roţi, în momentul în care s-a întors să o ia cu platforma. Contactat de Observator.tv, bărbatul a spus că a mai avut şi neplăcuta surpriză să fie considerat suspect de criminaliştii sosiţi la faţa locului, pentru că a scos numerele maşinii şi bateria, după tamponare, ca să nu fie furată de la faţa locului.

“Vineri am fost implicat într-o tamponare, pe care am rezolvat-o pe cale amiabilă. Nu am avut imediat o plaformă şi am fost nevoit să las maşina acolo până dimineaţa. Am făcut rost de platformă, m-am deplasat la faţa locului, dar când să urc maşina, am constatat că nu mai avea nicio roată, pe partea şoferului fusese spart geamul, iar părţile de interior ale oglinzilor laterale fuseseră furate. Maşina era suspendată pe butuci. Am aşteptat până a venit Poliţia din Aleşd, apoi au venit cei de la criminalistică şi m-au considerat suspect că am dat numerele jos şi am luat bateria, considerând că eu aş fi hoţul şi încerc să fur maşina. Le-am explicat de ce am dat numerele jos şi de ce am luat bateria. Mi-am luat măsuri de singuranţă, în cazul în care îmi fura cineva maşina. Iar bateria am dat-o jos, în urma tamponării, cine ştie cum se putea produce vreun scurt, undeva. N-am vrut să risc deloc. Au înţeles în cele din urmă că nu eu sunt hoţul. M-a deranjat foarte mult comportamentul lor, eu îi chemasem să mă ajute, nu să mă critice şi să mă acuze”, a declarat şoferul pentru Observator.tv.

