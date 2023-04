Și-a pus girofar pe parbrizul mașinii. Fiul unui procuror din Timiș, amendat și lăsat fără permis de către polițiști

Fiul procurorului Dan Tatar, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj, a ramas fara permis si a fost amendat, dupa ce ar fi fost prins circuland cu un girofar montat pe parbrizul masinii. Politistii sustin in procesul verbal, ca Darius Tatar a incalcat legea, avand montat pe parbrizul masinii un aparat cu lumini rosu/albastru.

Fiul procurorului a decis sa cheme in judecata Directia Generala a Politiei Bucuresti si sa conteste retinerea permisului, dar si amenda. Cererea sa a ajuns pe masa magistratilor de la Judecatoria Sectorului 4, care urmeaza ca in cateva luni, sa decida daca acesta va trebui sa achite sanctiunea de 1305 lei si daca va ramane si fara permis o perioada de timp.

Tatar se declara nevinovat si sustine in apararea sa, ca se afla in Piata Unirii din Bucuresti, la un semafor, cand a cumparat o jucarie ce emitea lumini rosu-albatru pentru nepotul sau. Cateva strazi mai departe, masina condusa de el a fost oprita si verificata, iar organele de politie l-au sanctionat pentru deţinerea acelei jucarii, sustine fiul procurorului lugojean. Totul s-a petrecut in jurul orelor 15, cand traficul in Capitala este unul infernal. Pana la o sentinta a magistratilor bucuresteni, Darius Tatar poate conduce masina, insa fara „gorofar”, scrie lugojinfo.ro.

