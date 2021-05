Și-a tatuat „Covid-19” pentru a-şi aminti de provocările din timpul pandemiei

În urmă cu o lună, când s-a decis să se vaccineze anti-Covid, un orădean a luat hotărârea să-şi tatueze pe braţ „Covid-19”, alături de o mască de gaze stilizată, pentru a-şi aminti de provocările din timpul pandemiei, scrie Bihoreanul.

„L-am făcut cu o lună în urmă, când m-am hotărât că mă voi vaccina (n.r. – anti-virusului SARS-CoV-2). Este un tatuaj permanent”, spune Oliver Trif, care lucrează într-un salon din Oradea.

De ce a făcut un asemenea gest? „Pentru că am trăit cu toţii într-o perioadă grea, nimicitoare şi pentru oameni şi pentru economie. Am supravieţuit şi m-am vaccinat. Am vrut să am o amintire…” a mai adăugat bărbatul.

