“Și-n stele, sus, pe cer, stă scris cuvântul moarte!” Tudor Crețu: “Daniel Vighi a fost printre cei mai carismatici și talentați scriitori ai generației lui!”

Rectorul UVT, Marilen Pirtea, și Tudor Crețu, scriitor și directorul Bibliotecii Județene Timiș, fac o evocare scurtă și emoționantă scriitorului și dascălului universitar Daniel Vighi trecut la cele veșnice, sâmbătă.

Cu două zile înainte, joi, 24 noiembrie, la Universitatea de Vest din Timișoara, a avut loc ceremonia de acordare a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui Daniel Vighi, scriitor de marcă, reputat profesor universitar, om de mare cultură!”

Colegul de universitate și de condei, Marcel Tolcea a scris sâmbătă: “Prietenul meu drag Daniel a plecat! Nu am putut să scriu asta fără să plâng!”

Tudor Crețu: “Daniel Vighi a fost primul scriitor – fără a-l număra pe tatăl meu – pe care l-am cunoscut. Prin 1997. Eram într-a unsprezecea și am luat, de la el, meditații la literatură. La prima ședință a întârziat. Mă holbam la cărțile din bibliotecă, la cotoarele lor, mai precis, când a dat buzna în încăperea, care îi era și cameră de lucru, și a exclamat: „Bă, ce semeni cu taică-tu!”.

Alături de Marcel Tolcea, Mircea Bârsilă sau Ioan T. Morar, Vighi s-a numărat printre optzeciștii care și-au dat, cum se zice, licența cu tatăl meu, dascăl, pe atunci, de folclor.

Daniel Vighi a fost primul scriitor căruia i-am mărturisit, cumva rușinat, că scriu. Cum din lista de texte pentru Bac nu putea lipsi Luceafărul, am comis o blasfemie. I-am spus cum aș fi încheiat eu marele poem: sunt nopți în care speranța e departe/ și-n stele, sus, pe cer, stă scris cuvântul moarte. Pur și simplu, nu știam cum să scot la înaintare aceste două versuri care-mi păreau geniale.

Unu dintre primele articole pe care le-am publicat a fost în primul număr din Ariergarda.

În perioada 2009-2011 am fost ca o familie. Am făcut turul Italiei împreună etc. Am fost printre martorii primelor semne ale primului cancer, al diagnozelor care se băteau cap în cap. La unguri, diagnoza a fost negativă (nu e cancer); peste ocean, în SUA, Limfomul Hodgkin a fost depistat;

În 2010 și 2011, i-am fost asistent/ seminarist la Literele timișorene. A fost singurul care m-a susținut în vederea intrării la catedră. Despre contrareacțiile altora, altădată. În detaliu.

Ca profesor, principalul lui atu a fost carisma.

În ultimii ani, făcea apologia prozei simple. În timp ce scria cele mai complexe romane ale sale. Discursul verbal era contrapunctic. Îmi spunea că și eu, și el textuăm prea mult. Am dat o dată un tur de piață vorbind despre romanele la care lucram.

A fost printre cei mai carismatici și talentați scriitori ai generației lui. Un mare prozator și un prieten la care am ținut și țin – enorm”.

Prof. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest Timișoara, unde Vighi a activat zeci de ani a scris: “De la viaţă să nu aştepţi nimic, dimpotrivă, TU trebuie să-i dai totul. Numai aşa vei fi scutit de deziluzii şi te poţi bucura de tine, de lupta, de independenţa şi de puterea ta creatoare.” – Lucian Blaga

Este ceea ce colegul și prietenul nostru, Daniel Vighi a facut zi de zi, de-a lungul existenței sale!

Cu țoții știm că dl Daniel Vighi este omul onest și cu convingeri ferme, care ne este reper multora pentru tăria de caracter și lipsa de orice fel de pretenții în propriul beneficiu.

Profesor cu vocație, dedicat formării profesionale dar și ca oameni a studenților săi, Daniel Vighi a înțeles să militeze timp de câteva decenii pentru valorile democratice, liberale și europene și s-a implicat profund în mișcarea anticomunistă. Cred că Daniel Vighi este unul dintre cei mai mari promotori ai multiculturalismului și al ne-discriminării pe criterii etnice, fiind mereu adeptul înțelegerii între diversele etnii care locuiesc în bună pace la Timișoara.

Rareori titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei este mai temeinic meritat ca în acest caz. Felicitări, domnule profesor Daniel Vighi!

Comentarii

comentarii