Simona Neumann, fosta președintă a ATCEC 2023 timp de 9 ani: “Astăzi e ziua cea mare pe care eu, personal, o aștept de 10 ani..!”

Simona Neumann, fosta președintă a Asociației Timișoara 2023 -Capitală Europeană timp de 9 ani, susține că această zi a deschiderii anului TM2023 o așteaptă de 10 ani. “Deschiderea oficială, iată, s-a împlinit cu 10 ani mai târziu….!”

Iată mesajul Simonei Neumann: “17 februarie 2023! Astăzi e ziua cea mare pe care eu, personal, o aștept de 10 ani, din 2013, când am preluat conducerea Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii și pe care am condus-o timp de 9 ani, până în 2022. Atunci, în prima mea zi de lucru am găsit o structura asociativă cu oameni entuziaști și dornici să readucă Timișoara pe harta culturală a României și a Europei, dar nu exista finanțare, echipa și nici măcar un sediu. Nu există încredere la nivelul populației că Timișoara ar putea să câștige prestigiosul titlu european. Cu toate acestea, am văzut cu ochii minții ziua deschiderii oficiale, care, iată , s-a împlinit cu 10 ani mai târziu”, a scris Simona pe facebook.

Simona mai spune că ideea câștigării acestui titlu a aparținut unor oameni vizionari, intelectuali și reprezentanți ai administrației locale, care în anul 2010 s-au deplasat la Bruxelles să se intereseze cum putea orașul nostru să candideze pentru acest titlu, inspirați fiind de Sibiu 2007. De acolo a început călătoria, care, mai apoi, s-a dezvoltat de-a lungul anilor pentru a se ajunge la sărbătoarea de astăzi, trecând prin candidatura oficială în față juriului european și câștigând titlul împreună cu echipa Asociației, în 16 septembrie 2016. Atunci, Timișoara câștigă în față altor 13 orașe candidate, după două runde de concurs (în anii 2015 și 2016).

“Capitala Europeană a Culturii reprezintă în primul rând un proces de dezvoltare a orașului pe termen lung, având în centru Cultură și Comunitatea. Ce va rămâne după acest an? Cu siguranță, prin natură titlului, un oraș mai vizibil în plan național și internațional, o comunitate locală mai atrasă spre cultură, programe mai diversificate, noi parteneri europeni, un plus la economiile locală și regională și alte nenumărate oportunități de finanțare europeană. Timișorenii au așteptat cu mândrie acest moment pe care îl merită din plin. Am văzut entuziastmul lor de-a lungul anilor, implicarea lor atunci când a fost greu, când finanțarea era, uneori, sacadată și incertă. Mândria lor este astăzi mulțumirea mea și recunoștință că am făcut parte din schimbarea orașului în bine. Va mulțumesc tuturor! Shine your light, Timișoara!”, este mesajul Simonei Neumann, vineri 17 februarie 2023.

